Benefit dévoile sa collection spéciale sourcils

A lo’ccasion du lancement de la toute nouvelle collection spéciale sourcils de Benefit, la marque a créé un mini site dédié que vous pouvez retrouver directement sur Benefit France.

Car en effet, Benefit a choisi de lancer de nouveaux produits, neuf très exactement, tournant tous autour du sourcil et de sa mise en beauté.

Pourquoi y consacrer neuf produits ? Tout simplement car la marque a prévu différents mode d’application, certaines préférant un crayon alors que d’autres miseront sur un pinceau.

Mais ce n’est pas tout puisque deux nouvelles teintes ont été crées, une bonne manière de redécouvrir ses produits préférés en étant sûre qu’ils soient adapté parfaitement à sa carnation.

J’ai toujours beaucoup aimé les produits Benefit, par leur originalité mais aussi et avant tout leur efficacité, et si je n’ai pas eu l’occasion de tester cette nouvelle gamme je ne pense pas trop m’avancer en disant qu’elle doit certainement être juste parfaite !

C’est en tout cas le retour de celles qui ont eu la chance de tester en avant première, et cela ne m’étonne pas, car Benefit mise avant tout sur la qualité.

J’ai utilisé pendant un moment le Brow Zings, qui ressort ici dans cette collection avec un nouveau packaging et deux nouvelles teintes, et rien à redire, les sourcils étaient densifiés et paraissaient naturels, alors que l’application était très simple.

Alors que retrouve-t-on précisément dans cette nouvelle collection spéciale sourcils de Benefit :

Brow Zings : Un incontournable de chez Benefit assorti de deux nouvelles teintes, il se compose de deux poudres crémeuses avec deux tonalités différentes et deux pinceaux applicateurs.

Browvo : Il s’agit d’une base nourrissante à appliquer quotidiennement qui permettra de faire gagner vos sourcils en volume de façon naturelle.

Gimme Brow : Présenté sous forme de petit mascara, ce gel décliné en trois teintes différentes apportera du volume à vos sourcils.

Goof Proof : Présenté sous forme de crayon biseauté, il permet aux plus inexpérimentées de définir ses sourcils en toute simplicité.

High Brow : Ce crayon est tout simplement un enlumineur qui avec sa texture crème s’applique juste au dessous du sourcils afin de le mettre en valeur.

High Brow Glow : Petite variante du produit précédent, il s’applique de la même façon mais apportera un léger effet irisé réflecteur de lumière.

Ka-Brow : Ce gel crème s’applique au pinceau et permettra à la fois de définir vos sourcils et de leur apporter volume et couleur.

Precisely my brow : Ce crayon à la mine ultra fine permet de définir avec une grande précision le tracé de vos sourcils.

Ready set brow : Ce gel invisible qui s’applique à l’aide d’une brosse permettra de fixer vos sourcils et leur assurera une tenue durant 24 heures.

3D browtones : Ce produit est sans conteste l’un de mes préférés, il s’agit d’un enlumineur pour sourcils qui s’applique à la brosse et ajoute un éclat discret et brillant en toute subtilité.

Photos : Benefit