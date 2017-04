En finir avec les cheveux secs et abimés

Avoir les cheveux secs est le lot quotidien de nombreuses d’entre nous, mais quand ils en viennent à être cassants les problèmes commencent car des coupes régulières s’imposent, tout comme des soins intenses pour nourrir et renforcer le cheveux au maximum.

Aujourd’hui les marques de salon de coiffure sont largement utilisées et il est vrai qu’elles sont généralement très efficaces, à l’image des produits Kerastase qui reste sans aucun doute ma marque préférée.

On y retrouve diverses gammes dédiées aux différents types de cheveux, des cheveux gras aux cheveux colorés en passant par une gamme solaire excellente soit dit en passant.

Concernant les cheveux secs et cassant Kérastase propose également de nombreux produits, et pour avoir testé une bonne partie d’entre eux je conforme que l’efficacité est au rendez-vous.

Seul bémol, le budget à y consacrer reste important car pour bien soigner ses cheveux secs et cassant l’idéal est de sortir l’artillerie lourde : Huile pré-shampoing, shampoing, masque, huile nourrissante et sérum.

Une base pré-shampoing est primordiale pour préparer le cheveux avant le lavage et commencer à le nourrir et le réparer, quand les soins apportés par la suite serviront à amplifier l’action régénératrice du cheveu.

Il est heureusement possible de pouvoir aujourd’hui compter sur des boutiques en ligne pour trouver ces produits aux meilleurs prix, une bonne façon d’économiser par rapport à un achat en magasin.

Le sérum de la gamme pour cheveux secs fait incontestablement parti de mes produits préférés de tous les temps, non seulement pour son efficacité qui donne un aspect plus lisse et soyeux aux cheveux, mais aussi pour son incroyable odeur qui reste tout en se faisant subtile, une merveille !

Quoiqu’il en soit, il est certain que des cheveux secs et cassant auront inévitablement besoin d’une bonne cure de quelques mois intensifs pour retrouver une meilleure santé, et rien de tel pur cela qu’utiliser des produits qui ont fait leur preuve.