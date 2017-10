Collection maquillage Givenchy automne hiver 2017 : L’autre noir

Les voici les voilà, les nouvelles collections de maquillage automne hiver qui viennent enchanter nos jours un peu gris pour leur redonner de la couleur.

Chez Givenchy, la collection maquillage automne hiver 2017 s’intitule sobrement “l’autre noir” et propose des couleurs riches et profondes, piles dans les tonalités de saison quel’on est heureuses de retrouver lorsque vient l’automne.

Vous l’aurez bien compris, dans cette collection l’intensité est de mise, et si le noir n’est pas la couleur phare, il s’agit bien d’autres couleurs très intenses permettant de mettre en valeur aussi bien les yeux que la bouche pour un look tout à fait irrésistible.

On commence donc cette petite présentation de la collection automne 2017 de Givenchy avec cette ombre à paupière à la teinte prune irisée 06 Rosy black qui est juste à tomber.

Elle s’applique de façon à venir intensifier le regard touten apportant le glamour de paillettes discrètes.

Le célèbre eye liner Vinyl se décline dans la même tonalité de violet-noir que l’ombre à paupière pour un look coordonné, mais il peut tout simplement s’utiliser seul de façon à marquer le regard en optant pour une tonalité plus originale que le noir.

Pour l’automne cette teinte s’avère parfaite pour venir sublimer n’importe quel look !

Les mascaras de chez Givenchy ont toujours eu beaucoup de succès, et c’est avec une brosse innovante que le mascara interdit nous permettra d’avoir des cils à la fois longs, recourbés et volumineux.

Avant l’application du Mascara Intedit, misez sur cette base Mascarz Perfectode couleur rosée. Elle permettra de donner du volume supplémentaire aux cils et peut être utilisée également seule afin de renforcer les cils et les embellir.

Un soin et maquillage deux en un phare de cette nouvelle collection d’automne.

Un blush noir révélateur ? Il s’agit en effet d’un blush liquide qui vous fera monter le rose aux joues et s’adaptera au ph de votre peau pour donner la couleur idéale et naturelle qui saura vous donner bonne mine.

Facile à appliquer, il nécessite toutefois d’avoir la main légère pour rester dans le naturel.

Les rouges à lèvres de la collection d’automne sont tous simplement à tomber ! On y retrouver les rouges Sculpt en édition limitée, composés de deux couleurs différentes sur un même rouge à lèvres, avec une nuance plus foncée sur le contour et une nuance plus claire au milieu afin de créer un maquillage contrasté et dramatique.

On peut y retrouver les couleurs suivantes :

1 Sculpt’in Rouge – rouge;

2 Sculpt’in Violine – violet;

3 Sculpt’in Fuchsia – fuchsia;

4 Sculpt’in Corail – corail;

5 Sculpt’in Rose – rose;

Le rouge à lèvres classique se revisite également au-travers de nouvelles couleurs intenses idéale pour l’automne :

109 Brun Décontracté – rose et chocolat;

214 Rose Broderie – rose foncé profond;

323 Framboise Couture – fuchsia foncé;

324 Corail Backstage – corail brillant;

325 Rouge Fétiche – écarlate;

326 Pourpre Edgy – prune sombre;

327 Prune Trendy – violet foncé;

Encore une petite merveille de cette nouvelle collection : Le Shine Lip Gloss Noir Révélateur ! Sa couleur noire s’adapte au PH de votre bouche pour lui procurer une couleur naturelle, une bonne façon d’obtenir un maquillage plus discret et naturel.

Enfin, le crayon à lèvres noir révélateur fonctionne sur le même principe et saura offrir du contraste au shine lip gloss !

Photos : Givenchy