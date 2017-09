Comment bien choisir son parfum ?

Lorsque l’on aime prendre soin de soi, on aime également ce qui est invisible mais apporte la touche finale à un style, à une personnalité : Je parle bien sûr du parfum !

Véritable incontournable de la beauté, le parfum apporte le petit plus nécessaire pour parfaire une tenue, un maquillage tout en appuyant sa personnalité.

Pourtant, parmis tous les parfums possibles et imaginables existant, il peut paraître assez dur de s’y retrouver.

Je vous donne mes astuces pour bien choisir son parfum et trouver la perle rare qui saura vous faire succomber !

Un parfum proche de votre personnalité

Votre personnalité vous caractérise, elle influence donc en conséquence votre façon d’être et vos goûts.

Il est important lorsque l’on choisi un parfum que celui-ci reflète votre personnalité sous peine de ne pas vous convenir.

Un parfum peut réellement ne pas nous aller ? Tout dépend de la façon dont on voit les choses, mais pour moi la réponse est clairement oui !

Imaginez un parfum très doux, suave et sucré sur une personnalité volcanique, il existera un décalage flagrant entre l’odeur de la personne et son caractère, entrant en conflit en créant une sorte d’incompatibilité.

On préférera dans ce cas un parfum beaucoup plus punchy à base d’agrumes, de notes poivrées et ambrées, une bonne façon de souligner la personnalité extravertie de celle qui le porte.

Une personnalité calme et romantique misera plus facilement sur un parfum aux notes de vanille, de musc ou de rose.

Etre sûre que le parfum testé en boutique nous plaise réellement

Vous avez essayé de nombreux parfums en boutique et vous finissez par ne plus savoir ce qui vous plait ou non tout en commençant à trouver que les parfums se ressemblent tous ?

C’est tout à fait normal ! Vous avez dû voir des petits pots de graines de café à sentir pour retrouver un odorat tout neuf, une étape à ne pas négliger si vous voulez trouver la perle rare.

Mais pour autant, avant de choisir votre parfum, le meilleur moyen une fois que vous pensez avoir déniché le bon, est de se parfumer le cou et les bras et prendre le temps de la réflexion.

Une fois dehors et après une bonne heure passée à l’air pur l’odeur du parfum sur vos poignets vous paraîtra beaucoup plus nette, vous pourrez alors être sure de votre choix.

Vous pourrez également demander l’avis de vos proches qui pourront vous orienter en confirmant ou non votre choix, un avis extérieur étant généralement le bienvenue.

Petite astuce : N’hésitez pas à regarder ensuite sur le net si vous trouvez votre parfum moins cher, il exsite des boutiques en ligne à l’image d’incenza qui proposent des parfums à prix très intéressant par rapport aux boutiques.

Une femme peut-elle porter un parfum masculin ?

Un parfum pour femme ne pourra jamais être porté par un homme car il restera toujours parfaitement féminin, en revanche une femme peut tout à fait être tentée de porter un parfum masculin.

En effet, si pour certaines cela paraît improbable, pour d’autres cela ne pose absolument aucun problème et elles n’hésitent pas à venir piquer le parfum de leur copain pour se parfumer.

Cela reste donc une question de goût, certains parfums masculins pouvant de plus s’approcher de la ligne féminine par leur odeur musquée lorsqu’elle est bien dosée.

J’espère que ces quelques conseils pourront vous aider à bien choisir votre parfum.

Et vous, quel parfum avez-vous adopté ?