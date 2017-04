“Coulour Gradation” collection maquillage Dior printemps été 2017

Les collections de Noël nous ont fait rêvé, mais à peine le temps de s’en remettre que déjà commencent à se dévoiler les collections de maquillage printemps été …

Chez Dior, la collection est déjà disponible en visuel et c’est avec grand plaisir que je la partage avec vous aujourd’hui.

Cette collection de maquillage Dior printemps été 2017 s’intitule “Colour Gradation” et comme son nom l’indique elle promet de belles nuances de couleurs sous forme de dégradés, de quoi imaginer des produits bien sympathiques.

Cette collection s’inscrit dans un retour au naturel et au make up à peine perceptible comme nous le dévoile le visuel de la campagne avec des teints peu chargés, des couleurs rosées idéales pour le printemps que l’on retrouve délicatement sur les joues et sur les lèvres, ainsi que de yeux à peine maquillés.

Tout d’abord on retrouve donc 2 palettes de fards à paupières, l’une dans les tonalités rose-corail (001 Coral Gradation) où l’on peut découvrir un rose pâle, un beige sable, un rose corail et un taupe, et l’autre dans un dégradé de bleus magnifiques (002 Blue Gradation) avec un bleu pâle, un bleu ciel, un bleu turquoise et un bleu roi.

Pour les blush, les dégradés restent subtiles et l’on a le choix entre un blush (001 Radiant Nude) mêlant le rose pâle au corail et un rose très pâle (002 Rising Pink) allant jusqu’au rose plus prononcé.

De très beaux produits qu’on oserait à peine toucher tant le packaging est superbe !

Voici ma partie préférée : les rouges à lèvres ! On y retrouve pas moins de 5 nouvelles tonalités et autant dire qu’elles sont toutes plus belles les unes que les autres, pile dans les couleurs que l’on aime porter une fois les beaux jours revenues, discrètes mais tout de même visibles.

De gauche à droite on retrouve les tonalités 430 “Peach twist” (un pêhce discret), 459 “Coral twist” (un corail rosé), 559 “Rose twist” (un rose frais et léger), 850 “Pink Twist” (un rose frais) et 760 “fushia twist” (un rose plus prononcé).

En plus des deux somptueuses palettes de fards à paupières, on retrouve deux nouvelles tonalités de fards à paupières mono, un bleu nuit intense (391 Now), et un jaune citron ensoleillé (474 Early).











On continue avec une nouvelle teinte de mascara Diorshow Iconic, il s’agit d’un bleu intense, à combiner avec le Diorshow Pro-Liner.

Côté baume à lèvres, on retrouve ici une teinte prune, qui servira de révélateur et agira donc d’une façon différente pour une couleur personnalisée en fonction de sa pigmentation naturelle des lèvres (une version plus intense que la version light de la collection actuelle).

On aurait presque envie de les acheter juste pour les regarder, ces jolis boitiers contiennent deux teintes de poudres compacte idéales pour le printemps, une rosée et une beige sable, qui saura mettre en avant les parties bombées du visage grâce à ses micro nacres capteurs de lumière.

Côté, gloss ce sont deux nouvelles teintes dans les tonalités de roses que l’on a le plaisir de découvrir : Un rose fushia (Miss) et un rose pêche (Bonheur).

Ce produit est certainement un des plus excitant de cette nouvelle collection “Colour Gradation” de Dior : Il s’agit de trois stylo composés de deux embouts en mousse avec deux coloris différents, imbibés d’encre à lèvres, ils serviront de révélateur de couleur, une bonne façon de maquiller ses lèvres de façon discrète et avec une texture nouvelle imperceptible.

Enfin on termine avec les 4 nouvelles teintes de vernis de cette collection maquillage Dior printemps été 2017, on y retrouve un rose corail très printanier (340 Maybe), Un jaune citron qui s’accordera à merveille avec le fard mono (505 Early), un beu nuit qui concorde également avec le second fard mono ainsi que le liner (800 Now) et enfin un joli fushia (873 Sudden).

Que pensez-vous de cette nouvelle collection de maquillage Dior, est-ce qu’elle vous donne envie de craquer ?



Source : fashionisers