“Eye event” Yves Saint Laurent

Eye event est une collection de fards monos et de crayons khols aux couleurs saisonnières dont la sortie est prévue pour cet été 2010.

Les ombres solos :

Faciles à appliquer grâce à leur texture riche et soyeuse, les couleurs restent intactes et vibrantes tout au long de la journée.

La couleur et l’intensité de l’ombre sont faciles à ajuster en fonction du résultat souhaité.

Présenté dans un luxueux boitier couleur or, ce fard à paupière permet une application facile à la fois avec un embout éponge et un applicateur pinceau et permet un résultat professionnel.

01 Midnight Black

02 Cashmere Brown

03 Bleu de Perse

04 Midnight Violet

05 ardoise verte

06 Pink Nude

07 Smoky Grey

08 Fawn

09 Blue Mogador

10 Lunar Purple

11 Jardin d’Eden

12 Parisienne rose

Dessin du regard :

Les khôls de la marque possèdent une nouvelle formule. Plus pigmentés et une meilleure tenue pour un impact plus profond du regard !

L’huile de jojoba qu’il contient permet au crayon de glisser sur la peau sans effort et marquer intensément dès le premier passage.

Ce crayon vous permettra de réaliser de multiples effets : Du trait fin à l’ombre floutée, tout est permis grâce à ce khôl multi usage.

Chaque crayon est équipé d’un estompeur mousse et d’un taille crayon.

01 Black Velvet

02 en cuir brun

03 Oriental Blue

04 Smoky Purple

05 Deepest vert

06 Noisette Brown

07 Charcoal Grey

08 Amber Brown

09 Turquoise

10 violette en soie

11 Stellar Green

12 Silky Pink

En parler sur le forum

Source