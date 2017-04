Rouge à lèvres “My first lipstick” Guerlain : Le test

Après avoir testé le vernis “My first lipstick” de la collection “La petite robe noire” chez Guerlain, il me paraissait plutôt sympa de voir quel effet allait donner son équivalent en rouge à lèvres.

Ce rouge à lèvres est donc issu de la fameuse collection précédemment citée, et il faut bien avouer que le packaging n’a pas été complètement étranger au fait que ces rouges et vernis m’ont donné envie de les testé …

La tonalité 001 “My first lipstick” a notamment attiré mon attention du fait que visuellement il s’agit d’un joli rose pâle pailleté, juste coloré comme il faut.

En revanche, si le vernis reste discret, le rouge à lèvres l’est encore plus !

Le rouge s’avère comme le vernis d’un magnifique rose étincelant, le rose n’étant pas trop pâle mais loin d’être foncé également, la teinte idéale en quelque sorte pour moi qui aime beaucoup les roses de ce style.









Pour ce qui est du rendu du rouge à lèvres une fois porté, la couleur n’a malheureusement plus rien à voir avec celle que l’on peut observer sur le rouge, on n’observe aucune teinte sur les lèvres le rouge reste complètement transparent, et seules quelques paillettes viennent apporter un peu de brillant.

Pour celles qui aiment les rouges à lèvres très très discret il est effectivement idéal, mais si l’on aimerait un petit peu plus de rendu on risque fort d’être déçu c’est dommage !

La teinte “my first lipstick” a été créé en ce sens, de façon à obtenir un rendu très discret, cependant je m’attendait malgré tout à quelque chose d’un tout petit peu plus voyant, un peu comme avec le vernis qui reste plus voyant que le rouge à lèvres.

L’odeur du rouge est agréable, la tenue en revanche assez courte et le confort moyennement au rendez-vous.

Une petite déception pour ce rouge à lèvres qui ne se révèle pas à la hauteur de son packaging malheureusement !