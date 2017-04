La mode des papiers peints photos, nouvelle tendance de décoration pour le salon*

Le début de l’année est le moment où nous prenons de nouveaux engagements dans nos vies, c’est aussi une très bonne période pour se concentrer sur l’apparence de notre maison ou de notre appartement. Si vous avez besoin de changement, pas simplement dans la vie, mais aussi dans votre environnement quotidien, le papier peint salon peut en un clin d’œil raviver l’apparence de votre intérieur. Pas besoin de refaire la peinture ou d’acquérir de nouveaux meubles – avec simplement un peu de créativité et ce sans même sortir de chez vous, vous pouvez créer une nouvelle déco à couper le souffle pour accompagner cette année 2017 !

Accueillez le printemps dans votre salon avec la nouvelle couleur à la mode, le Greenery

L’institut Pantone, à la réputation mondiale, sélectionne chaque année la couleur qui régnera pendant les 12 prochains mois. Les stylistes, créateurs de mode et producteurs de peinture doivent retenir leur souffle jusqu’à l’annonce de cette décision. En effet, cette annonce influe sur les modes vestimentaires et sur les couleurs qui seront choisies pour repeindre les murs dans nos maisons. Cette année, place donc à la couleur Greenery, juteuse, pleine d’énergie, avec un vert qui nous rappelle les premiers jours du printemps. Si vous rêvez d’une pièce aux vibrations positives, le papier peint pour salon vous aidera à introduire instantanément cette couleur dans votre intérieur. Au lieu d’opter pour la peinture qui demande du temps et de l’effort, un papier peint résistant et pratique commandé directement sur internet représente une solution plus rapide et plus avantageuse. Sélectionnez un motif universel et intemporel dans ces tons verts – les bandes, points, chevrons, zigzags abstraits ou décidez-vous pour une représentation graphique exotique de feuilles ou de cactus – tout dépend du style de déco présent dans votre salon.

https://myloview.fr/papiers-peints/

Rapprochez-vous de la nature avec la couleur terre et les papiers peints papillon colorés

Cette année, nous nous rapprochons de la nature non seulement avec la couleur à la mode, le Greenery mais également avec la couleur terre, douce et tamisée. Le blanc, à la mode jusqu’à aujourd’hui, les surfaces austères et les murs en béton seront remplacés par des tons chaleureux de beige et de marron, par de subtils tons pastel, ainsi que par le jaune ou l’orange capables de réchauffer n’importe quel intérieur. Pour les motifs, les papillons s’imposent. Le papier peint salon moderne avec ces insectes colorés se démarquera tout au long de cette nouvelle année. Ce surprenant motif a déjà conquis le couturier Christian Lacroix qui nous a présenté des modèles avec beaucoup de charme et d’énergie. Un papier peint salon avec des représentations réalistes de papillons sur un fond lisse et coloré représente un parfait moyen d’égayer un intérieur moderne et sobre en lui apportant un peu de vie.

Quand les matériaux extravagants réchauffent l’intérieur

En explorant les tendances de décoration qui nous attendent en 2017, nous avons remarqué une direction originale et surprenante. Dans nos salons, les matériaux naturels auxquels personne n’aurait pensé devraient régner, notamment les carreaux en terre cuite et les revêtements en liège. Ces matériaux se différencient non seulement par des couleurs chaleureuses et agréables mais sont également de fabuleux isolants que ce soit pour la chaleur ou le niveau sonore. Ces choix ne conviendront certainement pas à tout le monde, alors si vous souhaitez introduire ces accents à la mode dans votre intérieur, vous pouvez opter pour un papier peint salon moderne avec ce type de texture pour motif, une solution simple à l’effet tout aussi spectaculaire.

https://myloview.fr/

Le patchwork remis au goût du jour avec le papier peint salon

Si vous appréciez les solutions audacieuses, sans compromis, qui marient des styles et des éléments antagonistes, notre prochaine proposition est faite pour vous. Dans le monde de la mode comme pour celui du design d’intérieur le patchwork est remis au goût du jour. Ces morceaux de tissus formant un tout coloré apparaissent dans nos armoires, ils recouvrent nos meubles et nos murs ! Un papier peint salon avec ce motif conviendra à merveille dans un salon moderne et spacieux. En effet, la diversité des motifs et des couleurs peut dominer une petite pièce ce qui ne sera pas le cas dans un grand salon. Si vous appréciez ce motif mais vous ne souhaitez pas qu’il devienne la dominante de votre déco vous pouvez choisir de ne décorer qu’un fragment de vos murs ou l’espace laissé entre les meubles. Vous introduirez ainsi à la déco de votre salon un détail à la mode en créant un tout harmonieux.