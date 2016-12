Un tapis shaggy dans son salon ?

Si l’on est un minimum passionnée de mode et de beauté, nul doute que l’on est tout aussi attentive à l’endroit le plus propice au rangement et à l’essayage de nos pièces préférées : La chambre !

La déco de sa chambre à coucher ne mérite aucunement d’être négligée, bien au contraire, tout devra être pensé en matière de bien être et de confort, mais également de rangement, une bonne façon de s’assurer que tout soit à sa place et qu’il sera facile de s’y retrouver car rien n’est plus désagréable que de chercher un vêtement ou un produit de maquillage.

Un tapis adapté à la chambre à coucher

Penser la déco de sa chambre à coucher passe par le choix de couleurs neutres et de textures douces et agréables, et en ce sens, il est pour ainsi dire indispensable de se munir d’un tapis.

Mais alors quel tapis choisir ? Faut-il préférer un tapis pas cher ? Pour ma part, je mise sans aucun doute sur un tapis shaggy, véritable doudou qui permet d’apporter une note de douceur dans sa chambre et de réconfort.

Les tapis shaggy sont des tapis à poils longs, que l’on peut aujourd’hui retrouver de toutes les couleurs.

L’avantage est que l’on peut aussi bien miser sur une couleur neutre qui s’accordera à sa déco de chambre (un tapis blanc ou gris sur un sol en parquet brut par exemple), qu’un tapis de couleur pour apporter une note pétillante, et dans ce cas on n’hésitera pas à miser sur des couleurs plus flashy comme le bleu, le vert ou encore le rose pour un côté girly.

Le tapis shaggy : Véritable must dans le salon

Si le tapis shaggy s’invite dans notre chambre à coucher, il ne faut pas oublier qu’il reste avant toute chose idéal en décoration dans un salon.

On le retrouve notamment près du canapé, sous la table basse afin de la mettre en valeur mais aussi d’apporter une petite zone de confort où l’on pourra se mettre pied nus et sentir la douceur du tapis !

Dans le salon, on misera idéalement sur un tapis de salon aux couleurs neutres comme le beige ou le gris, deux couleurs qui s’accordent parfaitement à une décoration contemporaine.

L’avantage des tapis shaggy est qu’ils apportent une vraie touche de douceur à un intérieur, et peuvent aussi bien se marier avec une décoration de type scandinave qu’une décoration contemporaine, voire rétro.

Dans ce dernier cas, on n’hésitera d’ailleurs pas à miser sur un peu de couleur, comme du rouge ou du orange.

Quelle que soit votre pièce de prédilection, le tapis shaggy s’impose comme une référence en matière de déco et ne manque pas d’apporter une touche de réconfort, souvent indispensable en cette période automnale où les températures plus froides arrivent à grand pas !

Il ne vous reste plus qu’à vous décider sur le style et la couleur de votre tapis pour embellir votre intérieur…

