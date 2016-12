Des pièces féminines et tendances chez Kebello

Vous êtes sans cesse à la recherche de nouveautés en matière de mode ? Alors le site Kebello.com ne devrait pas vous laisser indifférente !

En plus d’être un site site reconnu et apprécié pour son grand choix en matière de mode, il est possible de trouver une vraie alternative aux marques que l’on achète plus communément, le tout avec un petit budget.

On peut par exemple y découvrir la marque Vero Moda dont les tenues à la fois simples et féminines assurent un look tendance sans se ruiner.

Des pulls doudous aux robes d’automne, on trouve de tout mais surtout des pièces tendances faciles à accessoiriser et conjuguer avec d’autres vêtements.

Si le site Kebello est en premier lieu spécialisé dans les costumes pour homme, il a su faire de cette place un endroit où la mode féminine est au rendez-vous, et où l’on peut aussi facilement trouver une paire de bottines originale et féminine qu’un sac tendance !

L’une de mes marques favorites sur le site est la marque Vila Clothes, peut être un peu moins connue que la première mais regorge de pièces terriblement tendances et faciles à porter !

On a toutes besoin de renouveler ses basiques, cette marque en propose de très intéressants, tout en ayant parfois un coup de coeur pour une pièce un peu plus stylée et originale.

Mon coup de coeur sur cette marque va sans aucun doute à la robe Villa Mane, une belle robe blanche avec une dentelle transparente noire au-dessus, pile dans la tendance de la saison, facile à marier avec une petite paire de bottines et un perfecto en cuir.

Article sponsorisé