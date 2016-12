En noir et beige chez Liu Jo pour l’automne

L’automne arrive tout doucement, et bien que les températures restent encore assez élevées pour la saison, on commence à avoir des envies de vêtements plus chauds tout en restant confortable.

Chez Liu Jo, l’automne sera noir et beige au-travers de tenus élégantes, portées à merveilles par les deux égéries de la marque : jourdan Dunn et Karlie Kloss.

Pour Jourdan, c’est un pantalon trois-quarts large taille haute qui vient habiller un pull en lurex noir moulant à col rond, le tout porté avec des collants noirs et des escarpins de la même couleur.

Un look noir et beige très classe auquel a été assorti un sac boule de couleur bronze, pour un résultat zéro faute.

Du côté de Karlie en revanche le look se fait encore plus féminin avec une jupe courte beige en dentelle tout simplement sublime, assortie également à un pull lurex noir à col montant cette fois-ci et un manteau original beige à fausse fourrure sur le bas.

Des collants et bottines noires achèvent le look, se complétant idéalement avec le premier.

L’association noir et beige chez Liu Jo s’avère très inspirante pour l’automne, c’est en tout cas un mélange que j’aime beaucoup, ma préférence avant au seconde look pour un esprit féminin élégant.

Si ces looks vous plaisent mais que les ensembles restent trop cher (le point faible malheureusement de la marque, il est difficile de se créer des looks complets sans compter sur un budget très élevé), il sera facile de trouver des équivalent moins cher dans le commerce.

Et vous, quel est votre look préféré ?