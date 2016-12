Shopping spécial robes pour une fin d’été en beauté

Alors que les vacances d’été s’approchent doucement de leur fin, l’été bat son plein et contrairement aux précédents mois d’août (du tout moins dans ma région !), le soleil et la chaleur perdure pour notre plus grand bonheur.

Qui dit beau temps dit envie de tenues estivales et donc de robes.

Il faut dire qu’entre les fins de collections d’été et le début des collections d’automne, la période est bien choisie pour se faire un petit shopping spécial robe qui ne manquera pas d’apporter un peu de piquant à sa penderie.

Ainsi, j’ai fouillé un peu sur le net pour trouver les robes du moment à shopper et qui restent parfaitement dans la tendance du moment.

Tout d’abord, mon premier choix s’est porté sur la marque Nafnaf avec une robe en dentelle aux mélanges de couleurs pastels et un col bustier qui symbolise idéalement la transition d’une fin d’été vers une arrière saison ensoleillée qui semble se profiler à l’horizon.

La robe rayée semble faire son retour et c’est chez Promod que j’ai craqué pour une robe à la fois chic et passe partout, idéale à porter aussi bien au bureau qu’en soirée, et tout aussi facile à accessoiriser.

Apparemment il ne reste plus beaucoup de tailles sur le site internet vous pourrez donc plus facilement la trouver en boutique et la commander directement là bas si elle n’est plus en rayon !

Chez Bonprix, c’est une robe à fleurs asymétrique qui a attiré mon attention, véritable robe printanière, elle se veut toutefois plus d’actualité que jamais par ce beau soleil d’août.

J’aime l’effet asymétrique sur la longueur de la robe ainsi que ses imprimés larges en forme de fleurs.

Enfin, chez Mango, c’est une robe à superposition bleue pâle qui permettra d’achever l’été en beauté, dans une couleur que j’apprécie tout particulièrement, misant sur l’élégance et la sobriété.

Ces quelques robes vous permettront de finir l’été en beauté et le tout sans vous ruiner !