Une robe chic évasée couleur lagon pour l’été

Les beaux jours reviennent et on commence à avoir envie de troquer ses couleurs sombres pour des tenues aux tonalités plus colorées !

Cet été, le bleu lagon est de mise, et cette jolie robe Nafnaf avait attiré mon attention sur le site, et je me suis donc décidé à la commander avec une autre robe que vous découvrirez très bientôt !

Pour avoir commandé plusieurs fois sur cet e-shop il est vrai qu’il n’est pas rare d’avoir de mauvaises surprises, dans le sens qu’à l’ouverture de votre colis les vêtements semblent assez éloignés de leur visuel surtout au niveau de la couleur, mais aussi parfois de la matière.

Pour cette fois-ci, pas de mauvaise surprise et la couleur est fidèle au site, il s’agit d’un joli bleu lagon estival qui sent bon le soleil et les beaux jours d’étés.

Cette robe est élégante mais reste facile à porter, on peut l’accommoder d’un petit gilet blanc par exemple et de simples nus-pieds.

Légèrement ceintrée, elle reste quand même relativement ample et évasée à la taille, mais ce que j’ai surtout aimé dans cette robe est le dos nu avec ses détails en detelle qui lui donnent un côté élégant sans non plus trop en faire.

Et vous, que pensez-vous de cette robe ?

Robe chic évasée Nafnaf – 69,99 €