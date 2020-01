Comment bien choisir son bouquet de roses pour la Saint-Valentin ?*

Associées aux chocolats et aux dîners aux chandelles, les roses font toute la beauté de la Saint-Valentin. De l’unique et sobre rose rouge à l’immense bouquet d’un romantisme échevelé, il y en a pour tous les goûts.

Voici quelques petites astuces à garder à l’esprit pour faire le bon choix !

Les roses ne doivent pas forcément être rouges…

La rose rouge que de nombreux amoureux offrent pour la Saint-Valentin est tellement classique que l’on voudrait parfois s’en démarquer quelque peu. Pas de panique : les roses sont disponibles dans plus d’une centaine de variétés !

Chaque teinte possède son propre symbolisme. Vous pourriez donc adapter le coloris de vos roses au message que vous souhaitez transmettre, ou bien à la personnalité de l’être aimé.

Le rouge

Les roses rouges sont les plus employées pour exprimer ses sentiments à l’occasion de la Saint-Valentin parce qu’elles sont synonymes de passion et de romantisme. Un bouquet de roses rouges sera toujours interprété comme la déclaration d’un amour sincère et passionné.

Le rose

La délicatesse de la couleur rose évoque la tendresse et la douceur d’un amour profond et respectueux. Idéales à offrir à quelqu’un qui partage notre vie depuis longtemps et qui nous prodigue son affection en toutes circonstances.

Le blanc

C’est la couleur que la tradition associe à la pureté. Les roses blanches sont donc parfaites pour offrir à une jeune fille, ou si votre relation est très récente.

L’orange

Cette variante qui peut sembler plus inhabituelle transmet un désir enflammé. Avec les roses oranges, pas de doutes quant à vos sentiments ! Choisissez-les pour lui montrer la passion qui vous anime.

N’hésitez pas non plus à mélanger les coloris pour exprimer des sentiments plus nuancés. Ainsi, des roses rouges et blanches seront parfaites pour représenter la force et l’unité d’un amour que rien ne saurait ébranler.

Des roses qui vont durer

De longues tiges sont bien souvent un gage de qualité pour les roses. Il est vrai que les bouquets coupés plus court sont un brin plus modernes, mais ils dureront rarement aussi longtemps.

La forme reste très importante, surtout si vous connaissez les goûts de la personne qui vous est chère. Pensez donc aux roses elles-mêmes, mais également au feuillage qui les accompagne et même à leur emballage. Vous pouvez jouer la sobriété en optant pour un papier kraft brun ou coloré. Avantage supplémentaire de cette option : elle est parfaitement écologique.

Dans le même ordre d’idées, vous pourriez choisir un bouquet engagé, basé sur une rose de Saint-Valentin équitable !

Pour quelque chose de plus travaillé, pourquoi ne pas envisager un emballage iridescent associé à un papier de soie dans une teinte qui soulignera la couleur des roses ?

Enfin, les petits ajouts décoratifs sont aussi très appréciés à l’occasion de la Saint-Valentin. Cœurs, étoiles filantes et autres accessoires rouges et pailletés feront sans aucun doute leur effet.

Le chiffre-clé

Entre la rose unique et le bouquet de plus de 100 fleurs, il existe plusieurs possibilités, chacune associée à un message bien précis.

Une seule rose, par exemple, est souvent un moyen adorable de rappeler votre affection à l’être exceptionnel qui a fait chavirer votre cœur. Cette rose symbolise des sentiments sincères dans un monde où l’exubérance peut parfois faire de l’ombre à une authenticité que l’on aspire à cultiver en compagnie de la personne que l’on aime.

La douzaine de roses est un grand classique, de même qu’un bouquet de 24. Avec ces nombres, vous ne risquerez pas de vous tromper.

Et si vous souhaitez exprimer un sentiment précis, ne manquez pas de vérifier le chiffre qui lui correspond !