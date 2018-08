Comment éviter de reprendre du poids à la rentrée ?

La rentrée est encore loin puisque nous sommes en pleines vacances du mois d’août et pourtant il est temps à commencer de parler de celle-ci ne serait-ce que pour prendre quelques conseils utiles sur la façon d’éviter de reprendre du poids.

En période pré estivale on fait généralement beaucoup plus d’efforts côté alimentaire et sport, assurant d’avoir un corps plus svelte et musclé pour les vacances.

Mais une fois la rentrée venue, les efforts sont vite oublié et il s’agit de la période où l’on reprend le plus facilement de poids.

Il y a un relachement entre les bonnes habitudes alimentaires et la pratique d’un sport régulier.

Voici donc quelques conseils qui pourront vous aider à garder la ligne à la rentrée et durant toute l’année !

Tout d’abord, qui dit rentrée dit nouveau départ il peut être intéressant d’un simple point de vue psychologique de garder la volonté de l’été d’afficher un corps plus mince en continuant sur les aquis des mois précédents.

Car c’est avant tout le mental qui détermine de notre condition, et celui-ci étant bien souvent plus faible à la rentrée, il entraîne donc une baisse de motivation et un déclin dans les bonnes habitudes.

Se garantir une bonne motivation et un moral à toute épreuve est l’assurance même de la réussite et la continuité des efforts de l’été.

Il y a ensuite deux points importants à prendre en compte : L’alimentation et le sport, qui vont de pair pour un corps au top.

On misera donc sur des recettes équilibrées mais qui ont du goût pour ne pas se lasser, car faire un régime ne veut pas dire se priver mais juste manger mieux.

Côté sport, se prendre une heure 3 ou 4 fois dans la semaine pour pratiquer un sport, qu’il s’agisse de course à pieds, de gym, d’arts martiaux ou autre, vous permettra d’acquérir ou garder un corps musclé et débarrassé du gras !