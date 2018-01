Comment partager ses looks beauté entre amies ?*

Difficile aujourd’hui de se passer des réseaux sociaux et des applications de téléphones qui restent le meilleur moyen d’être connecté aux dernières tendances beauté du moment.

Si vous êtes fan de maquillage et que vous aimez partager vos différents looks ainsi que vos produits préférés, certains réseaux et applications seront fait pour vous faciliter la vie.

Côté réseaux sociaux on ne présente plus Instagram qui est le réseau social à ne pas manquer quand on est beauty addict et que l’on souhaite se créer une petite (voire une grande !) communauté autour de ses photos.

Pour réussir la qualité des photos est importante en premier lieu puisque c’est elles qui attireront l’attention des visiteurs.

Pour autant, vos looks ainsi que la clarté de présentation des produits utilisés sauront également séduire un public qui ne manquera pas de s’abonner et suivre vos actualités.

Côté applications, on retrouve un système de trousses chez WAW téléchargeable sur l’App sotre ainsi que sur Google play, vous permettant de regrouper vos produits en trousses partageables à l’envie auprès de vos amis ou de votre public.

L’avantage est de pouvoir faire connaître les produits que vous utilisez de manière simple et efficace, tout en partageant également vos looks préférés.

Lorsque l’on aime le maquillage et se créer des styles différents, on accorde donc beaucoup de soin aux produits utilisés ainsi qu’à la façon dont on les utilise, le but étant souvent de se démarquer en créant son propre univers.

C’est cette univers très personnel que vous pourrez donc matérialiser au-travers de vos diverses trousses WAW à un public qui sera à coup sûr ravi de pouvoir retrouver facilement les produits que vous utilisez dans votre quotidien.

Et vous, est-ce que vous aimez partager vos looks beauté ? Et que pensez-vous de ce système de partage ?