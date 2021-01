Comment se maquiller avec du rouge à lèvres rouge ?*

Nous le connaissons toutes, nous l’adorons, parfois il nous fait peur et nous n’osons pas l’approcher… Il s’agit du rouge à lèvres rouge. L’inconditionnel, l’intemporel rouge a lèvres rouge est bel et bien un incontournable de nos trousses à maquillage et des étagères de nos salles de bain. Reconnu et prisé pour la touche résolument glamour qu’il apporte à un maquillage, il arrive pourtant qu’il nous laisse songeuses. Nous vous donnons aujourd’hui des conseils pour savoir comment vous maquiller avec du rouge a lèvres rouge.

Combiner rouge à lèvres et teint

En effet, nous ne saurons que trop vous rappeler de trouver le bon rouge à lèvres en fonction de la teinte de votre peau. Le rouge se décline en une large palette de nuances allant des plus vifs aux plus foncés, aussi ils vous mettront différemment en valeur selon le modèle que vous choisirez. Les teintes aux nuances bordeaux iront à ravir aux peaux plus foncées.

Les peaux claires seront davantage flattées par des nuances rosées, orangées ou par une teinte corail.

Toutefois, la teinte de votre peau n’est pas la seule à prendre en compte. Faites également attention à la couleur de vos dents ! Le sujet est certes délicat mais sachez que si vos dents ont tendance à jaunir, les rouges à lèvres d’un rouge bordeaux auront tendance à accentuer leur couleur.

Jouer avec les textures du rouge à lèvres

Le petit plus du rouge à lèvres rouge, c’est que des multiples textures sont un vaste terrain de jeu vous offrant des possibilités quasi infinies. Jouez avec les textures des rouges à lèvres mats, transparents ou effet glossy ou satiné. Les rouges à lèvres mats ont pour avantage principal de présenter une tenue longue durée, ils sont donc parfaits pour une soirée. En revanche, ils assècheront probablement un peu votre bouche alors mieux vaut prévoir de poser un baume pour l’hydrater quelques temps avant d’appliquer votre rouge à lèvres rouge. Un rouge à lèvres plus crémeux et glossy aura pour avantage de donner un effet pulpeux à votre bouche mais tiendra cependant nettement moins longtemps.

Adapter son maquillage au rouge à lèvres rouge

On ne le dira jamais assez, le rouge à lèvres rouge est une pièce maîtresse, un élément phare qui peut booster votre visage et lui donner un coup d’éclat mais aussi mettre en valeur votre tenue. Contrairement aux idées reçues, il ne se porte pas uniquement en soirée mais également pour illuminer votre journée.

Pour donner un coup de frais à votre make-up de tous les jours, misez sur des teintes nudes sur vos yeux, peut-être un petit trait d’eye-liner si vous souhaitez donner un coup de peps, et habillez votre bouche de votre plus beau rouge.

Pour un look de soirée, optez pour un smoky eye dans les tons de bruns ou de gris selon vos préférences et laissez votre rouge à lèvres rouge faire le reste.

La petite astuce

Peu de gens le savent mais le rouge à lèvres rouge fait également des merveilles utilisé comme… blush ! Prélevez un peu de matière du bout du doigt, tapotez vos pommettes et le tour est joué. Un make up frais, original et deux en un !