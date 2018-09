Inspiration beauté du moment avec un maquillage pastel canon

Le maquillage pastel est plus que jamais un maquillage qui permet de miser sur la couleur sans obtenir un effet trop voyant. Focus sur ce look coloré des plus adorable signé Alexis Mabille !

Un teint de poupée pour un maquillage pastel réussi

Pour réussir son maquillage pastel, le teint se doit plus que jamais d’arborer un aspect zéro défaut, car il sera la base même qui viendra mettre en valeur les couleurs aussi bien au niveau des yeux que de la bouche.

On misera sur des bases de fond de teint ainsi qu’un fond de teint naturel et lumineux comme le fond de teint Dior Backstage dont je vous parlais récemment afin de créer le teint idéal, avec une simple touche de blush rosée déposé au niveau des tempes plus que des pommettes.

Une fois le teint réussi, il convient d’attaquer la partie la plus sensible, celle du maquillage des yeux, et pour un maquillage pastel mieux vaut se munir des bonnes couleurs et bien les mélanger entre elles.

Ici, un bleu turquoise a été appliqué sur l’ensemble de la paupière mobile alors qu’au-dessus une tonalité jaune soleil prend la relève pour un effet contrasté coloré.

Les deux couleurs vienennt se marier à merveille avec le rose des tempes pour un look pastel et girly à souhait !

Au niveau de la bouche, un simple corail très discret suffira à achever ce maquillage, l’essentiel se passant ici au niveau des yeux, mais aussi des ongles…

Des ongles parfaits pour un nail art pastel

La deuxième partie la plus importante de ce maquillage pastel est en effet le nail art des ongles, parfait et en même temps sobre, suffisamment facile à réaliser chez soi même lorsque l’on est débutant !

On reprend donc en toute logique les mêmes codes couleurs avec trois vernis à ongles différents à savoir un bleu turquoise, un rose et un jaune pastel.

On commencera à créer un demi cercle bleu turquoise sur le bas de l’ongle puis le reste vernis à l’aide du rose pastel.

Une fois sec, le jaune viendra s’appliquer en demi-cercle vertical sur chaque ongle (voir le visuel plus haut pour plus de clarté).

Ce ail art tout simplement sublime et simple à la fois vient achever ce look avec beaucoup de glamour.

Voilà comment réaliser un joli maquillage pastel, sobre mais élégant, coloré sans trop en faire pour un look d’été mais pouvant aussi bien se poursuivre en automne, les couleurs pastels ayant toujours leur mot à dire quelle que soit la saison !

Photo Alexis Mabille