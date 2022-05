La rhinoplastie ultrasonique, une technique de pointe pour refaire son nez*

Il n’est pas rare que l’on soit mécontent de la forme de son nez : trop long, trop large ou encore avec une forme qui ne nous convient pas, il est de manière générale l’endroit du visage dont on se plaint le plus. La rhinoplastie ultrasonique peut remédier à ce problème tout en offrant beaucoup moins d’effets secondaires par rapport à une rhinoplastie traditionnelle.

Qu’est-ce que la rhinoplastie ultrasonique ?

Si l’on connait de manière généralisée la rhinoplastie traditionnelle, sa version ultrasonique reste moins connue et pourtant elle propose de nombreux avantages.

Le principe de la rhinoplastie ultrasonique vise à remodeler les os du nez grâce à une technologie de pointe utilisant des instruments miniaturisés assurant un rendu sur mesure et non invasif.

Contrairement à une chirurgie traditionnelle où les os du nez sont cassés de manière aléatoire pouvant par ailleurs entrainer des complications post-opératoire, la rhinoplastie ultrasonique permet de sculpter de façon très précise les os du nez au millimètre près.

Le résultat se veut donc beaucoup plus précis et la récupération également plus rapide.

Comment se déroule une consultation pour une rhinoplastie ultrasonique ?

Lors d’une première consultation la première des choses qui est analysée est la forme du visage dans sa globalité.

L’important est en effet de pouvoir intégrer de façon harmonieuse la nouvelle forme du nez qui va être sculptée afin de l’intégrer parfaitement à la forme du visage.

Ensuite, ce sera au tour du nez d’être examiné de façon très attentive de l’extérieur mais également de l’intérieur grâce à un examen de la cloison nasale qui permettra de faire un bilan complet sur le nez de la personne.

Mais un autre élément se veut également très important au cours de cette consultation, à savoir le type de peau (épaisseur, élasticité…) en effet une rhinoplastie sur une peau fine ne donnera pas le même résultat ni la même définition qu’une rhinoplastie sur peau plus épaisse.

Enfin des photographies seront réalisées afin de créer des simulations informatiques qui permettront de visualiser le nouveau nez tel qu’il est envisagé.

Pourquoi se lancer dans une rhinoplastie ultrasonique ?

Les raisons de se lancer dans une rhinoplastie ultrasonique sont souvent propres à chacun mais certaines caractéristiques reviennent de manière fréquente.

La première des raisons lorsque l’on souhaite se lancer dans l’aventure relève purement et simplement d’un critère physique qui dérange la personne dans son quotidien.

En effet, un nez mal proportionné ou mal formé peut vite devenir gênant voir pesant au fil des années et le fait de pouvoir recourir à une solution telle que la rhinoplastie ultrasonique s’envisage comme une délivrance pour beaucoup.

Mais d’autres raisons peuvent également intervenir dans ce choix comme des cloisons nasales mal formées et qui pourront être corrigées très simplement par cette technique.

Quoi qu’il en soit lorsque son nez provoque un sentiment de mal-être en devenant un réel complexe, une opération peut alors être envisagée afin de retrouver un nez harmonieux et ne plus avoir à s’en soucier.

La rhinoplastie ultrasonique se veut donc une technique particulièrement intéressante dans le cas où l’on souhaiterait remodeler son nez sans pour autant souffrir de traumatismes importants suite à cette opération.