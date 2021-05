Quelles différences entre les ventes privées et les soldes ?*

Il est possible de retrouver différents types de réductions sur le web et il n’est pas toujours évident de s’y retrouver.

Les deux principales sont les soldes et les ventes privées. Alors quelles différences existe-t-il entre ces deux formes de réductions et pourquoi les ventes privées peuvent avoir lieu tout au long de l’année ?

Soldes d’été et soldes d’hiver : mode d’emploi

Chaque année on a le plaisir de retrouver deux périodes principales pour les soldes à savoir les soldes d’hiver et les soldes d’été.

Ces soldes se déroulent selon une période précise dont la date à été fixée par la loi, de janvier à février pour les soldes d’hiver et de juillet à août pour les soldes d’été.

Il s’agit d’un événement particulièrement prisé des consommateurs mais également des commerçants qui ont l’opportunité d’écouler leur stock invendu grâce à des réductions appliquées sur leurs anciennes collections.

L’écoulement de ce stock permet donc de pouvoir le renouveler avec de nouveaux vêtements de saison et ainsi toujours suivre la tendance.

Les ventes privées, de quoi s’agit-il exactement ?

Contrairement aux soldes qui sont saisonnières et encadrées de façon très précise par la loi, les ventes privées revêtent une toute autre forme.

Il s’agit également de réductions appliquées sur les produits vendus mais elles peuvent avoir lieu à plusieurs reprises au cours de l’ année et à l’initiative du commerçant.

La seule exigence concernant la date de tenue des ventes privées est que celles-ci ne se déroulent pas en même temps que les soldes.

Certains sites sont par ailleurs spécialisés dans les ventes privées en ligne à l’image du site Bazarchic.

Ces deux types d’événements n’ont pas tout à fait le même but puisque les soldes misent sur l’écoulement de la fin du stock alors que les ventes privées auront tendance à venir booster les ventes sur une collection actuelle.

Légalement, les ventes privées restent donc beaucoup plus libres et moins contraignantes que cela soit dans leur organisation que dans les dates pouvant être fixées.

Les ventes privées sont-elles plus avantageuses que les soldes ?

Si certaines personnes restent de véritables addicts aux soldes, les ventes privées restent néanmoins plus avantageuses pour différentes raisons.

Tout d’abord elles peuvent être organisées plus régulièrement et s’étendre sur des périodes beaucoup plus longues ce qui laisse le temps de faire de bonnes affaires tout au long de l’année.

Ces ventes s’adressent généralement à un public déjà acquis et lui permet d’obtenir de belles réductions sur des articles de collections actuelles contrairement aux soldes qui ont pour but principal de venir écouler un stock qui n’est plus d’actualité.

La qualité est donc mise en avant du côté des ventes privées et y trouver son bonheur est plus évident.

Mais la durabilité des ventes privées sont également l’occasion d’éviter les achats compulsifs et prendre plus son temps pour réfléchir avant d’acheter.

Bien que légalement très encadrées, les ventes privées restent toutefois plus libres et sont un excellent choix afin de faire de très bonnes affaires.