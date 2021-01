Leggings et jambières, les accessoires mode incontournables*

Alors que les températures commencent à descendre fortement ces derniers jours, s’habiller chaudement tout en restant stylé et à la mode peut être un véritable dilemme. Miser sur des valeurs sûres comme les leggings ou les jambières sont l’assurances d’un look zéro défaut en s’assurant une silhouette ultra féminine.

Des leggins et jambières pour une silhouette féminine à souhait

Lorsque l’on parle de leggings, on pense immédiatement au sport, et pourtant ! Les leggings s’avèrent être l’accessoire idéal pour booster une tenue simple en hiver et en s’assurant de profiter d’un look très féminin.

Les jambières sont particulièrement prisées pour leur côté très élégant et féminin. Les jambières actuellement en vogue sont surtout les jambières en faux cuir.

Les leggings pourront par exemple être utilisées sous une robe pull ou tel quel avec un pull cintré afin de se munir d’une taille bien dessinée.

Loin des idées reçues, les leggings ne sont pas réservés aux corps parfaits, ils sont au contraire idéaux pour paraître quelques kilos plus mince.

Un pantalon large et sans forme aura vite tendance à vous rajouter quelques kilos alors qu’un legging bien porté saura redonner du galbe à votre silhouette qui paraîtra alors plus affinée.

Les jambières pour leur part offrent un style particulièrement féminin et élégant. De la même façon on peut les imaginer idéalement en combinaison avec une robe pull pour un look chic sans fausse note.

Une bonne raison de se laisser tenter par les leggings ou les jambières cet hiver !

Comment bien choisir son legging et ses jambières ?

Lorsque l’on choisi des jambières il est important de s’assurer de leur bonnes tenues car quoi de plus désagréable que des jambières qui ne tiennent pas à la jambe et ont tendance à glisser ?

Privilégier des jambières de bonnes qualité est donc indispensable pour s’assurer d’une bonne tenue au cours de la journée et ainsi d’un confort optimal.

Bien choisir son legging est principalement une affaire de goût car il en existe de toutes les matières et des toutes les couleurs, voire de toutes les longueurs !

En hiver on privilégiera un legging long quand un legging 3/4 sera idéal en été.

Les couleurs plus sombres pourront plus facilement se marier avec une tenue de tous les jours et permettent également de miser sur des couleurs plus vives côté pulls.

Pour autant, on n’hésitera pas miser sur des tons neutres mais très élégants comme le beige, le bordeaux ou encore le noisette, idéal en cette saison.

Le noir reste bien évidemment la couleur phare à avoir au moins une fois dans son placard pour un look chic. Il pourra s’assortir à n’importe quel look, décontracté comme plus habillé, de jour comme de nuit.

Photo 1 : shutterstock.com/Rombeard

Photo 2 : fr.aboutyou.com