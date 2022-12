Les bottes en cuir pour femmes, grande tendance de l’hiver !*

Cette année encore les bottes en cuir ont le vent en poupe et ne manquent pas de nous étonner à la fois pour leur style glamour et leur originalité. Focus sur cette chaussure de l’hiver qui n’est pas prête de se démoder !

Pourquoi on aime tant les bottes en cuir ?

De tout temps les bottes en cuir ont été le symbole de la féminité et du raffinement dès que le froid commence à se faire sentir.

Bien savoir les choisir, comme ces bottes en cuir pour femme, est l’assurance de miser sur un modèle qui saura coller aussi bien à votre look qu’à votre personnalité.

Il faut dire qu’en matière de botte en cuir on ne manque pas de choix et s’assurer de choisir les plus belles paires pour un hiver en beauté est tout simplement essentiel.

Au-delà du style même de la botte, le fait de s’assurer de sa grande qualité de confection sera indispensable pour pouvoir les porter au fil des saisons sans accroc.

Mais encore faut-il savoir quel style de bottes en cuir nous convient le mieux !

Comment bien choisir ses bottes en cuir ?

Il est vrai qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver au milieu de toutes ces paires de bottes.

Ces chaussures intemporelles nous en font voir aujourd’hui de toutes les couleurs et de toutes les formes pour notre plus grand plaisir.

Pour s’assurer de choisir la bonne paire demandez-vous premièrement si vous souhaitez allonger votre taille, auquel cas il conviendra de privilégier des bottes à tallons hauts, ou si vous préférez miser sur le confort de bottes plates qui n’en seront pas pour autant moins féminines.

La forme sera également à l’honneur et vous pourrez choisir des bottes près du mollet ou au contraire plus larges en fonction du style recherché.

Cette année, on mise sur la couleur

Qui a dit que de porter des bottes impliquait forcément de porter du noir ?

Bien au-delà des couleurs traditionnelles que l’on peut trouver habituellement pour des paires de bottes, cette année elles n’hésitent pas à se décliner en différents coloris, des plus discrets aux plus osés.

Le bordeaux reste un incontournable mais d’autres couleurs plus vives peuvent être envisagées.

On n’hésitera pas à choisir de jolies bottes à talon bleues canard ou encore du rose fuchsia qui apportera une note pétillante à n’importe quel look d’hiver.

Si vous choisissez de porter des bottes avec un coloris flashy, n’oubliez pas de garder des couleurs sobres pour le reste de votre look au risque de vouloir trop en faire.

En revanche, si vous aimez les looks intemporels et classiques, dans ce cas il ne faudra pas hésiter à miser sur une belle paire de bottes noires ou bien encore camel.

Petit plus : les bottes couleur beiges crème qui s’associeront avec un look monochrome pour un style chic et glamour à la fois.

Quel que soit votre style, les bottes ont toujours la côte et restent un indispensable de la saison automne hiver. Elles ne manqueront pas d’apporter un véritable plus à votre style et elles traverseront les années sans prendre une ride.