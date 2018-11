Les influences mode et beauté à ne pas manquer aux Etats-Unis

Les Etats-Unis sont plus que jamais une source d’inspiration notamment pour les thèmes féminins, et c’est sans hésitation de l’autre côté de l’Atlantique qu’il faut regarder pour chercher ses inspirations mode et beauté du moment.

Une inspiration toute en originalité

On le sait, nos influences d’aujourd’hui côté mode et beauté ne sont plus celles d’hier.

Si la mode parisienne et londonienne ne manquent pas d’être d’actualité, il faut dire que les Etats-Unis fascinent plus que jamais.

Et pour cause ! Que ce soit la mode, le maquillage, la cuisine ou de nombreux autres thèmes, les Etats-Unis ont toujours une longueur d’avance et nous font rêver.

Quand on prend le temps d’observer les américains et plus particulièrement les américaines, on remarque par exemple qu’elles auront beaucoup moins de mal à miser sur des styles personnels allant de l’originalité à l’excentricité, et ce sans choquer.

Mais sans aller jusqu’à ces extrémités, les Etats-Unis sont tout simplement une source d’inspiration inépuisable côté mode et beauté.

Il suffit d’aller y faire un tour pour se sentir complètement dépaysé mais aussi particulièrement inspiré.

Aucun doute, l’Amérique est l’endroit qui lance les tendances à tous les niveaux !

Se rendre aux Etats-Unis… et s’inspirer de tout !

Si vous avez l’occasion de vous y rendre prochainement, ne manquez pas de vous inspirer de tout ce qui vous entoure.

On parle de mode et de beauté, mais la déco n’est pas en reste, il suffit de se rendre dans quelques cafés ou hôtels branchés pour s’apercevoir que tout a été pensé dans les moindres détails.

C’est certain, les américains possèdent le culte de la beauté dans ses moindres détails !

Pour autant, si vous ne vous êtes encore jamais rendu là-bas et que vous n’avez que peu de connaissances sur les dispositions à prendre pour voyager, je vous invite à remplir le Formulaire ESTA très utile afin d’obtenir une autorisation électronique de voyage pour se rendre aux USA.

Pas besoin de courir partout, ce simple formulaire vous évitera bien des démarches.

N’oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà été aux Etats-Unis ou si vous comptez vous y rendre bientôt !