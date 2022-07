Mules femme : quel style adopter en été 2022 ?*

En été, l’heure est aux chaussures ouvertes car nous avons besoin de souliers légers mais surtout confortables pour déambuler au bureau, à la place ou en ville. Ainsi, les mules pour femme s’imposent comme chaussures incourtournables de l’été 2022. Toujours en vogue, les mules pour femme sont des chaussures ouvertes à l’arrière sans brides, ni lanières à la cheville permettant de les retirer très facilement. Plus chic qu’une tong, plus casual qu’une sandale, on retrouve désormais les “Mules femme” en modèles à mocassins, à talons ou talons compensées. Nous allons voir ici de la gamme de mules femme en cuir plates, le meilleur modèle pour éviter d’avoir mal aux pieds tout en s’assurant un style élégant et tendance. Pour réussir cette parfaite association, les mules femme s’avèrent tout simplement être le must-have de cet été !

Mules femme : un confort à porter au quotidien

Les mules femme sont indémodables, plus tendance et confortable que les sandales, elles seront votre meilleur allié durant la canicule. En fonction de votre humeur, vous retrouverez des modèles plus sobre que d’autres. On apprécie les modèles de mules femme fantaisies ornées de tresses, noeuds ou encore de perles. Mais comment porter les mules femme ? Cet été mesdames, optez pour un look bohème chic ou boho avec vos mules. C’est comme ça que les hit girl les portent. Portez des matières légères en tissus beige naturel, ajoutez y un sac en jute ou une robe fluide blanche et vous verrez comment vos mules en cuir vous donneront le look de la saison 2022.

Mais sur quelles mules femme miser exactement pour ne pas risquer le faux pas ? Les mules s’inscrivent dans de nombreux styles différents permettant de pouvoir les associer idéalement à tous les looks, du plus citadin au plus glamour. Comme les mules style mocassins, ouvertes sur l’arrière au niveau du talon, et fermées à l’avant qu’on retrouve en cuir, en satin ou en daim remises sur le devant de la scène par la marque Gucci. Ces mules femme sont idéales pour une journée de bureau, en ville ou une soirée d’été au restaurant entre copines si vous souhaitez être à la fois confortable et élégeante sans trop en faire.

Des mules aux mille et un styles pour rester tendance

Choisir des mules femme pour l’été n’est pas un simple geste anodin comme l’on choisirait des chaussures de plage, bien au contraire ! Mesdames misez sur des mules femme en cuir pour un style citadin chic, tandis que des mules en toile seront idéales pour compléter un look décontracté. Envie d’ajouter une touche dynamisante à votre tenue ? Des mules colorées flashy seront du plus bel effet.

Pour le soir, si vous préférez laisser les escarpins au placard, les mules femme à talons avec des strass sont parfaites pour faire pétiller votre look tout en prenant soin de vos pieds.