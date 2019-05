Quel maillot de bain choisir en 2019 pour des vacances de rêve ?*

L’été approche à grand pas : Le soleil, la mer, la plage… autant de plaisirs que l’on a envie de retrouver au plus vite ! Et dès lors une question fondamentale se pose : Quel maillot de bain choisir cette année ?

Voici une petite sélection de maillots de bain issus de la collection Banana Moon qui saura vous guider dans votre choix… et vous donner l’impression d’être en vacances avant l’heure !

Banana Moon est l’une des enseignes qui propose le plus grand choix en matière de maillots de bain, des plus classiques aux plus originaux.

Leur collection de maillots de bain pour femme est toujours d’une grande élégance et permettent de trouver son bonheur quel que soit son style.

Parmi les nombreuses nouveautés de la marque, je vous ai donc réalisée une petite sélection de 5 maillots de bain coup de cœur.

Maillot de bain deux pièces imprimé floral

Ce maillot de bain bleu aux délicieuses fleurs orangées mêlées de feuilles sent bon l’été et offre un look exotique à souhait.

Sa couleur turquoise est idéale pour mettre en valeur le bronzage et sa coupe avantageuse conviendra à toutes les formes.

Maillot de bain rayé orange

Avec ce maillot de bain au look estival, tout se joue sur les motifs en association de couleurs venant se décliner autour du orange.

Rayures et triangles se retrouvent pour apporter une touche ensoleillée à ce modèle particulièrement canon !

Maillot de bain triangle jaune

A la plage, le jaune est une couleur tout simplement idéale pour mettre en valeur son teint et sa silouhette.

Ce maillot de bain de forme triangle est à croquer avec ses cercles bijoux apportant un style plus rock à l’ensemble.

Maillot de bain deux pièces rose

Flashy et particulièrement girly, ce maillot de bain a tout pour plaire et offrir un style purement féminin.

Son haut mise sur un laçage au niveau de la poitrine pour un look décontracté chic.

Sa couleur rose flashy saura mettre idéalement en valeur votre bronzage !

Maillot de bain une pièce noir

On termine cette petite sélection par ce maillot de bain noir une pièce qui vous transformera en femme fatale dès les premiers pas sur la plage.

Moderne et particulièrement élégant, ce maillot est un véritable must have à avoir dans sa valise cet été.

Classe, sobre et féminin, il reste une véritable alternative au deux-pièces pour les vacances.

Que l’on préfère miser sur l’esprit festif d’un maillot coloré ou le charme d’un maillot misant sur une féminité poussée à son comble, chaque maillot de bain de la marque Banana Moon saura trouver la meilleure façon de vous mettre en valeur.

Mon coup de cœur parmi cette sélection de 5 maillots de bain tous plus beaux les uns que les autres, va au maillot de bain noir une pièce.

Il faut dire que si les maillots deux pièces sont restés indétrônables durant de longues années, on assiste progressivement à un retour en douceur des maillots une pièce.

Qu’on préfère les porter pour ne pas trop en dévoiler ou tout simplement par préférence esthétique, il est possible désormais d’en retrouver sous toutes les formes.

Un léger esprit rétro qui ne manque pas de nous séduire !