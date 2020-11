Stella, la collection bijoux haut de gamme 100 % green*

L’industrie joaillière fait rêver et pourtant, elle ne reflète malheureusement pas les valeurs véhiculées par les bijoux qui en résultent. Du flou de la traçabilité des bijoux à la pollution engendrée notamment par l’extraction de l’or, les bijoux peuvent vite devenir un fléau pour la planète. C’est dans l’optique de proposer une nouvelle façon d’envisager la joaillerie que Or du Monde, première bijouterie Green, dévoile sa collection Stella.

Bijouterie Green, de quoi s’agit-il ?

En opposition avec ce que les bijoux dégagent de manière naturelle (le charme, l’élégance, l’amour…), l’industrie joaillière est plutôt opaque en ce qui concerne la provenance de l’immense majorité des diamants et autres pierres précieuses.

Les conditions de travail dans lesquelles les pierres ont pu être extraites, l’impact sur l’environnement ou encore la traçabilité exacte de ces pierres sont autant de questions qui restent bien souvent sans réponse.

De la même façon l’extraction de l’or est un procédé particulièrement polluant et nécessitant la mise en oeuvre de nombreuses ressources telles que l’utilisation d’une grande quantité d’eau, de mercure ou encore de cyanure produisant par conséquent de nombreux déchets miniers.

C’est donc dans le but de redonner de la transparence à l’industrie de la joaillerie et avec la volonté de lui redonner ses lettre de noblesses que le Bijoutier en ligne OR DU MONDE a vu le jour.

Cette première Green Bijouterie place les conditions de travail, d’extraction des pierres précieuses et l’impact sur l’environnement au coeur de ses préoccupations.

Les bijoux sont une source de bonheur et de rêve, mais le manque de traçabilité peut vite devenir un frein pour beaucoup au même titre que les conditions de travail et d’extraction de ces derniers.

Les pratiques du secteur sont ainsi plus propres et plus transparentes de façon à pouvoir proposer des bijoux dont le pays d’origine est certifié tout comme la provenance éthique des différentes pierres précieuses.

Alors que l’or nouvellement découvert est privilégié de façon général, Or du monde mise pour sa part sur un recyclage de l’or existant pour un impact positif sur la planète.

L’or est un métal qui peut être recyclé de façon infinie sans jamais se dégrader ou perdre en pureté. Le fait de miser sur le recyclage de l’or assure un impact environnemental égal à 0, une bonne raison de privilégier l’or recyclé à l’or nouvellement extrait.

La bijouterie Or du Monde, dont l’atelier se situe à Paris, propose toute une gamme de bijoux réalisés sur la base d’un véritable savoir-faire à la française et en misant sur la meilleure qualité d’or et de pierres précieuses.

Stella, une collection de bijoux pure et écologique

Or du Monde se distingue des autre bijouteries non seulement par son action sur l’environnement, mais également par le choix méticuleux et la pureté des pierres précieuses et de l’or qu’elle utilise pour la fabrication de ses bijoux.

Elle dispose en effet d’un cahier des charges très rigoureux assurant de sélectionner les plus beaux diamants en fonction de leur taille et de leur beauté pour vous assurer des bijoux uniques à la qualité exceptionnelle sans ne jamais avoir à culpabiliser quand à leur provenance.

Les critères retenus par Or du Monde dans le choix des diamants qu’elle utilise dans le cadre de la confection de ses bijoux sont particulièrement sélectifs, seuls 0,1 % des diamants dans le monde disposent des qualités requises pour être choisi par cette green bijouterie.

La nouvelle collection Stella diamant en est un parfait exemple, dévoilant de somptueuses bagues en or incrustées de diamants éthiques.

Directement inspirée des constellations qui brillent dans le ciel et que l’on peut observer avec passion, la collection Stella dévoile 4 bagues à porter seules ou en superposition pour un look élégant.

La bague Nova se dévoile toute en finesse avec l’éclat d’un somptueux diamant, tandis que la bague solstice dévoile deux plus petits diamants entourant le diamant principal.

De son côté la bague Apolune présente un magnifique diamant en son coeur accompagné de 2 diamants plus petits sur son côté.

Enfin, la bague Equixoxe, la plus riche en diamant de la collection, propose 3 diamants de taille moyenne et 2 plus petits diamants dévoilant une symétrie de lignes parfaites.

Assemblées les unes aux autres, ces bagues recrées l’illusion d’une constellation de diamants aussi élégante qu’originale permettant de sublimer toutes les mains.

Relier les points de sa destinée, de la même façon que l’on peut relier les étoiles entre elles pour former les Constellations, tel est le message délivré par cette nouvelle collection Stella aux lignes pures et intemporelles.

Il est possible de créer de multiples combinaisons de bagues avec ces 4 modèles étincelants.

L’initiative d’une bijouterie Green, alliant à la fois qualité des matériaux, protection de l’environnement et savoir-faire français est une initiative particulièrement intéressante. La collection Stella offre une panoplie de 4 bagues somptueuses pour briller en toute occasion sans aucune culpabilité grâce à l’éthique irréprochable de la marque. Une bonne raison de se faire plaisir !