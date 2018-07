Un parapluie comme accessoire de mode à part entière

Loin des parapluies tristes et sans vie que l’on a pu longtemps voir de sortie quand le temps vire à la pluie, les parapluies nouvelle génération misent sur des formes, des couleurs et des motifs qui leur confèrent un esprit mode incomparable !

Ce n’est pas parce que les beaux jours reviennent que la pluie est loin, bien malheureusement il faut généralement compter dessus même pendant l’été, surtout à l’arrivée du mois d’août.

Mais si l’on cherche à reconnaître un côté positif à la pluie (et oui il peut quand même y en avoir quelques uns !), c’est le fait de pouvoir se parer de son plus beau parapluie en guise d’accessoire mode et venir se promener fièrement en se protégeant des gouttes de pluie.

Car en effet, plus que jamais le parapluie se réinvente comme un objet que l’on accorde à sa tenue et auquel on apporte une attention toute particulière.

Ainsi on peut retrouver un parapluie femme original pour venir égayer sa tenue et rendre la pluie un peu plus joyeuse.

On les voit fleurir sur Instagram car ils sont partout, les jolis parapluies aux motifs et couleurs tendances ne cessent de nous surprendre et nous donner envie de s’en procurer toute une petite collection !

Vous êtes à la recherche d’un endroit pour trouver ce genre de parapluie tendances ? Chez Piganiol vous pouvez retrouver de nombreux parapluies aux divers motifs et couleurs qui ne manqueront pas d’apporter le petit plus par rapport à un parapluie traditionnel.

Que vous l’aimiez sous forme de canne, de cloche ou bien en format mini, il y en a pour tous les goûts et on se voit déjà dessous pour se promener sous la pluie, mais en beauté !

Photos : Piganiol