Comment organiser une Gender Reveal Party réussie ?*

La nouvelle tendance tout droit venue des Etats-Unis est à l’organisation de gender reveal party ! Le but de ces baby shower revisitées ? Découvrir le sexe de son bébé de façon ludique et originale. Voici comment réussir sa fête sans fausse note.

Confier l’organisation à des proches de confiance

La première des choses à penser lorsque l’on est de futurs parents est de confier l’organisation de cette fête un peu spéciale à des proches en qui vous avez une totale confiance.

Qu’il s’agisse d’amis ou de famille, l’important est de miser sur une personne qui à la fois vous connaît bien, connaît vos goûts et vos attentes pour vous offrir la plus belle des gender reveal party !

Mais bien entendu, rien ne vous empêche de vous charger de l’organisation de la fête et laisser uniquement le soin de réaliser la phase de découverte par un proche.

Il conviendra alors de trouver la meilleure méthode pour découvrir le genre du bébé lors de la fête.

Les différentes façons de découvrir le sexe de son bébé durant la fête

En réalité, il existe une multitude de façons de découvrir le genre de son bébé lors d’une fête pré natale.

Pour autant on retrouve généralement plusieurs façons de procéder qui ont la côte et permettent d’avoir la surprise de façon esthétique et instantanée.

C’est le cas notamment du traditionnel gâteau qui sera décoré de rose et de bleu pour que la couleur correspondant au genre du bébé apparaisse uniquement au moment du découpage de la première part.

Une idée traditionnelle mais ludique à la fois qui fait sensation à tous les coups !

La seconde méthode la plus en vue est de se faire procurer un fumigène par la personne connaissant déjà le sexe du bébé et d’ouvrir le fumigène pour voir sortir la fumée rose ou bleue, assurant un instant à la fois magique et assez exceptionnel !