Le maillot de bain, accessoire mode incontournable de l’été*

Lorsque l’on pense à l’été, impossible de ne pas penser immédiatement au maillot de bain, symbole des vacances à la plage. Il s’agit effectivement d’un accessoire mode incontournable et bien le choisir reste donc une priorité.

Le maillot de bain, une affaire de goût

Faire son choix en matière de maillots de bain femme n’est pas toujours aussi évident qu’il n’y parait.

Loin d’être un choix anodin, le maillot de bain fait partie intégrante de notre garde-robe afin de nous assurer le plus beaux des looks sur la plage.

La particularité de ce morceau de tissus est de dévoiler notre silhouette de façon très explicite et savoir trouver le bon maillot de bain en fonction de sa morphologie s’avère particulièrement important.

En fonction de notre morphologie mais également de la façon dont on se perçoit, certains modèles seront plus appropriés que d’autres.

Une femme mature préfèrera généralement miser sur un maillot une pièce quand une jeune femme préférera opter pour un bikini.

Néanmoins il ne faut pas s’y tromper, un maillot de bain une pièce peut s’avérer tout aussi sexy qu’un deux pièces et pour cause !

Il existe désormais une multitude de modèles permettant de mettre sa silhouette en valeur grâce à des coupes et des couleurs toujours plus tendances.

Quels sont les modèles qui seront tendances cet été ?

Cela tombe bien car il s’avère que parmi les tendances en 2021 au niveau des maillots de bain les formes une pièce auront particulièrement la côte !

Il faut dire que ce type de maillot de bain excelle dans l’art de montrer ses formes en mettant son corps en valeur sans pourtant en dévoiler autant qu’un maillot de bain de type bikini.

L’avantage de ces maillots de bain une pièce nouvelle génération ? Ils se réinventent sous une forme très actuelle et offre une immense variété de coupes, de la plus simple à la plus sexy.

Côté imprimés, les fleurs seront à l’honneur et seront l’une des tendances incontournables des tendances maillot de bain de l’été 2021.

L’imprimé fleuri a en effet le vent en poupe et se décline sous de multiples formes pour un air de vacances assuré.

Qui dit imprimé fleuri dit bien sûr également couleurs vives, et cette année on n’hésitera pas à miser sur des modèles fleuris ultra colorés allant du rose au jaune en passant par le bleu et le vert.

Tout est permis, même les couleurs fluo qui ne manqueront pas d’apporter un rayon de soleil supplémentaire sur la plage.

Comment bien choisir son maillot de bain ?

Mais alors comment être sûre de bien s’y prendre pour choisir son maillot de bain en fonction de son physique ?

Voici comment choisir son maillot selon sa morphologie :

Les morphologies en V : Le buste devra être mis en avant, pour cela un haut en forme de triangle sera recommandé alors qu’un shorty sera idéal en bas.

Les morphologies en A : Miser sur une association entre un bas tanga et un bandeau pour le haut mettra en valeur ces morphologies.

Les morphologies en H : Les maillots de bain push-up seront votre meilleur allié pour mettre votre poitrine en valeur tandis que pour le bas vous pourrez miser sur un shorty.

Les morphologies en O : Les formes élégantes de maillot de bain une pièce seront idéales pour votre morphologie.

Les morphologies en X : Une morphologie en X peut tout se permettre et chaque forme de maillots de bain pourront vous sublimer sans jamais risquer le faux pas.

Quelle que soit votre morphologie, bien choisir son maillot de bain est essentiel pour profiter d’un look fashion, élégant et tendance à souhait qui saura vous sublimer de façon idéale.