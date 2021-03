Comment se mettre en valeur tout en restant professionnelle ?*

Trouver le bon équilibre dans son look côté professionnel n’est pas toujours évident et adopter les bonnes attitudes vestimentaire est essentiel.

Voici quelques astuces pour se mettre en valeur sans risquer le faux pas.

Le pantalon de tailleur, atout indémodable de la tenue professionnelle

Pour s’assurer de miser sur le bon style sans prendre de risque, miser sur un classique tel que le pantalon de tailleur s’avère idéal.

Mais ne vous y trompez pas ! Loin des stéréotypes du traditionnel pantalon à pinces bleu marine, cette pièce se réinvente pour proposer des looks beaucoup plus actuels et punchy.

Le choix d’un tailleur pantalon pour femme est important car il reflètera au premier coup d’oeil votre personnalité.

Par exemple, lorsque vous vous rendez au travail ou à un entretien d’embauche avec un pantalon coloré, votre look inspirera un côté pétillant et affirmé.

La couleur rouge se veut particulièrement tendance cette saison et sera du plus bel effet, tout comme les imprimés que l’on retrouvera sur des couleurs plus discrètes.

En tous les cas, dévoiler sa personnalité au-travers d’un pantalon de tailleur s’avère être un excellent moyen pour s’affirmer avec style.

Avec quoi associer un pantalon de tailleur pour une tenue professionnelle qui a du style ?

Trouver le bon pantalon de tailleur qui saura mettre en avant votre style et votre silhouette est un premier pas vers un style réussi pour se rendre au travail.

Néanmoins, savoir lui associer le bon haut est l’assurance de se démarquer et arborer un look à la fois chic et tendance, parfait pour une journée de travail.

Il est important de savoir bien distinguer ses tenues de tous les jours de ses tenues de travail pour s’assurer d’un look professionnel.

Pour accorder un pantalon de tailleur dans une tonalité colorée comme le rouge ou encore le jaune ocre, on choisira de miser sur la sobriété pour le haut.

Trop de couleurs pourraient nuire au look et donner l’inverse de l’effet escompté.

Les tonalités neutres comme le blanc, le gris, le bleu navy, le taupe ou encore le noir seront idéales pour se marier avec un pantalon de tailleur coloré.

La chemise est le vêtement parfait venant se marier avec le pantalon pour un look professionnel à souhait, mais elle est loin d’être le seul top à pouvoir être portée loin de là !

De nombreux hauts modernes sauront s’accorder avec style au pantalon de tailleur à condition de bien le choisir.

A l’inverse, pour égayer un pantalon de couleur neutre on n’hésitera pas à miser sur un haut coloré réhaussé d’une veste plus neutre ou alors à jouer sur les imprimés.

Effet look professionnel et tendance garanti !

Photo : pixabay