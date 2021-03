Comment réussir l’annonce d’évènements importants ?*

Que ce soit pour l’annonce d’une naissance ou bien d’un mariage, le faire part constitue la première approche d’un évènement qui vous tient à coeur.

Bien réussir son annonce est donc primordial ! Voici comment bien s’y prendre pour réaliser un faire part élégant et original.

Miser sur un faire part élégant pour annoncer un évènement important

Les faire part sont la solution idéale pour annoncer un évènement important de votre vie à vos proches comme un mariage, une naissance ou encore un baptême.

Parce qu’il représente une étape importante de votre vie, le faire part se doit d’être réalisé avec soin et élégance.

Néanmoins il n’est pas rare de se trouver confronté à un manque d’inspiration lorsqu’il s’agit de passer à la partie création.

Si l’inspiration n’est pas au rendez-vous, de nombreux modèles déjà réalisés sont disponibles sur internet.

L’avantage de ce type de faire part est qu’ils vous permettent de simplement venir compléter vos informations personnelles sur un modèle déjà dessiné.

Au contraire, si vous êtes créatifs vous avez également la possibilité de venir transformer à votre guise un modèle existant pour lui donner plus de personnalité.

La mise en page est particulièrement importante. Pour cela on n’hésitera pas à jouer sur des imprimés sobres, des photos ou des écritures façon manuscrite pour offrir un faire part qui vous ressemble et reste à la fois élégant et sobre.

Quelles couleurs choisir pour son faire part ?

Les couleurs qui seront choisies pour la réalisation du faire part tiennent également une place très importante car elles donneront le ton de ce dernier.

Pour un mariage par exemple, il est intéressant d’accorder les couleurs de son faire part à celles du thème et de la déco que l’on pourra retrouver sur place le jour J.

Cette petite astuce donnera déjà un petit indice à vos convives et ne manquera pas de susciter la curiosité.

Votre mariage porte sur le thème de la nature ? Un joli faire part avec des imprimés de branches et de fleurs colorées seront du plus bel effet et donneront un indice sur votre décoration.

Un imprimé à couleur forte comme le jaune ou le rouge captera directement l’attention, quand des couleurs poudrées incarneront la douceur.

Les couleurs pastels sont à l’honneur pour la réalisation d’un faire part de naissance ou d’un faire part de baptême.

Les couleurs puissantes et vibrantes pourront être utilisées en petite touche afin d’apporter une note d’originalité et de personnalité.

Bien choisir ses couleurs lors de la réalisation de son faire part afin d’annoncer une bonne nouvelle est donc indispensable et donnera le ton de votre évènement.