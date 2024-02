Les masques cheveux, indispensables pour une crinière parfaite*

Il n’est pas rare que l’impasse soit faite sur les masques cheveux lors des routines de soins ce qui est une grave erreur ! Du choix du produit jusqu’à sa bonne application, il est indispensable de ne pas omettre cette étape fondamentale pour des cheveux en pleine santé.

Comment bien appliquer son masque cheveux ?

Avant même de savoir sur quel soin miser en terme de masques pour ses cheveux, il est essentiel de connaître la bonne façon d’utiliser ceux-ci afin de maximiser leur effet.

L’une des erreurs les plus communes est de faire poser son masque sur des cheveux encore imbibés d’eau.

Le problème est que l’eau va empêcher le masque de pénétrer dans la fibre du cheveu ce qui va le rendre totalement inefficace.

Il est important de bien essorer ses cheveux, que ce soit avec une serviette traditionnelle ou une serviette micro fibre selon vos préférences, et de s’assurer qu’ils soient presque secs au toucher, juste à peine humide, afin d’accueillir au mieux le masque.

Dans la routine de soin pour cheveux le masque se fait poser avant l’après-shampoing.

Si vous faites poser votre masque en dernier, l’après-shampoing va venir refermer les écailles du cheveu et le masque ne pénétrera pas ce qui le rendra une fois de plus inefficace.

Enfin, pour s’assurer de profiter pleinement des actifs de votre soin, vous devriez le faire poser suffisamment de temps, à savoir une demi-heure heure minimum.

Placez vos cheveux sous un film cellophane et profitez en pour vous détendre, lire un livre, écouter de la musique…

Quel masque choisir en fonction des besoins de ses cheveux ?

Choisir son masque pour cheveux idéal commence par définir les besoins de ses cheveux.

Sans cette prise de conscience préalable, il sera difficile d’obtenir un résultat qui donnera cet effet waou tant espéré.

Vos cheveux sont-ils ternes et ont-ils besoins d’un effet lumière ? Sont-ils abîmés ce qui les rends particulièrement fragiles et cassants ? Ont-ils besoin de nutrition ou plutôt d’hydratation ?

Dans ce dernier cas, il existe de nombreuses confusions sur les besoins en terme de soins pour ses cheveux.

Nourrir c’est apporter des graisses alors qu’hydrater c’est apporter de l’eau.

Dans l’immense majorité des cas les cheveux ne sont pas en manque de nutrition mais plutôt d’hydratation.

Dans ce cas pour trouver votre masque cheveux idéal il faudra vous tourner vers une formule qui apporte des principes actifs hydratants pour la fibre capillaire.

L’une des routines que vous pouvez alors adopter et de choisir deux masques : un nourrissant et un hydratant.

Vous pourrez alterner en utilisant pendant 2 semaines l’un et deux semaines l’autre.

Si vos cheveux sont en bonne santé mais paraissent fades, il y a de grandes chances que cela soit dû à la pollution.

Un masque detox sera alors celui qui vous apportera le plus de bienfaits et redonnera de l’éclat à vos cheveux.

Enfin, pour s’assurer de choisir les meilleurs produits tout en misant sur des prix attractifs, choisir un professionnel de la coiffure sur le net comme Peyrouse est le meilleur moyen de s’y retrouver !