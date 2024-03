Porter une bague topaze bleue pour plus de sérénité dans sa vie*

Si les pierres se portent en bijoux, ce n’est pas seulement pour profiter de leur beauté naturelle mais également afin de profiter de tous les bienfaits qu’elles nous apportent. Focus sur la topaze bleue, une pierre d’exception qui inspire le bien-être.

Les origines de la topaze bleue, merveilleuse pierre bleue pastel

La topaze bleue tirerait son origine de l’île de Topazos située dans la Mer Rouge, bien que certains pensent que son nom viendrait plutôt d’un mot sanskrit signifiant « le feu ».

Les plus anciennes civilisations se servaient déjà de cette magnifique pierre bleue pâle afin de s’assurer une certaine protection.

On la reconnaît à son aspect vitreux, pouvant être transparente ou translucide et toujours d’un bleu pâle particulièrement esthétique.

On les retrouve en grande quantité aux États-Unis, plus particulièrement dans le Colorado, mais également en Australie, en Norvège ou encore en Sibérie.

Une fois montée en bijou la topaze bleue dévoile toute sa beauté et se fait autant naturelle que féminine.

Bague topaze bleue : quelles significations et propriétés ?

Cette pierre somptueuse se porte très facilement en bijoux, que ce soit sous forme de collier ou encore de bague pour un look frais et élégant à la fois. Si les bijoux à base de Topaze bleue vous intéressent, vous pouvez consulter cette page.

Mais au-delà de sa beauté et sa façon de mettre en valeur une main lorsqu’elle est montée sous forme de bague, elle renferme diverses propriétés qui ont une forte action positive pour la personne qui la porte.

Tout d’abord, il faut savoir que la topaze bleue symbolise la sérénité et apporte une véritable paix intérieure.

On l’affectionne pour sa capacité calmante, idéale pour les personnes stressées et inquiètes au quotidien qui se trouveront apaisées en portant ce bijou.

Mais ce n’est pas tout puisqu’elle est réputée pour attirer l’inspiration et la clarté d’esprit.

Quelle tenue porter avec une bague topaze bleue ?

Si vous avez la chance d’arborer une bague sertie d’une topaze bleue, il est essentiel de bien assortir son look afin de la mettre en valeur.

Si habituellement on ajoute des bijoux pour parfaire sa tenue, on fera ici l’exact inverse pour s’assurer que la star reste bien la bague topaze bleue.

Pour la mettre en valeur sans trop en faire, on pourra miser sur un look féminin tout en restant dans des couleurs neutres.

Pour le bas on choisira par exemple une jupe patineuse ou plissée bleue marine, féminine et élégante tout en restant sobre.

Pour le haut, une blouse blanche avec des jeux de transparence et des manches à effets plumetis apporteront un peu de sophistication à l’ensemble.

Enfin, on complètera le look par des sandales à talons mi-hauts de couleur bleue azur, un rappel à la bague topaze bleue qui sera du plus bel effet.

Si vous hésitez dans le choix de vôtre bijoux, vous pouvez vous lancer les yeux fermés sur le topaze bleu qui est un ravissement et se porte avec aisance quel que soit son look.

Féminité et sérénité sont les deux mots d’ordre qui pourront guider votre choix !