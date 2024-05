Les sacs en bandoulière, une tendance à ne pas manquer*

Avoir un sac tendance est un détail mode à côté duquel il ne faut pas passer. Les sacs en bandoulière ont la cote et bien le choisir est essentiel pour s’assurer un look zéro défaut. Focus sur les sacs en bandoulière tendance cette année.

Les sacs en bandoulière de couleur flashy

Quoi de plus élégant pour souligner subtilement son style qu’un joli sac bandoulière à la couleur éclatante ?

On parle des couleurs comme le vert émeraude, le rose fuchsia, le bleu roi ou encore le orange flashy qui viendront ajouter une note pétillante à un look traditionnel.

Il est facile d’ajouter de la couleur à son style sans risquer de faire de fausse note lorsque l’on mise simplement sur un accessoire comme un sac en bandoulière.

Un sac en bandoulière au style original

Une autre façon de se démarquer simplement est de miser sur un sac en bandoulière qui contraste par son originalité.

Une des tendances de cette année en matière d’accessoire ? Le sac filet qui se présente sous forme d’un filet de coton laissant entrevoir ce que l’on met dans son sac.

Très original et surtout particulièrement élégant, il s’avère aussi bien idéal que ce soit pour une séance de shopping en ville ou pour emmener quelques accessoires à la plage.

Il se décline sous différentes couleurs, du crème au kaki en passant par le bordeaux pour s’accorder aisément avec tous les styles.

Le sac en bandoulière aux dimensions inversées

Une autre tendance que l’on peut retrouver en matière de sac cette année est le sac en bandoulière avec des dimensions inversées.

Il s’agit tout simplement d’un sac dont la largeur est plus petite que la hauteur, ce qui donne cette impression d’inversion des valeurs, le rendant particulièrement craquant.

Aussi sobre qu’esthétique, il est parfait pour accueillir tous les petits objets du quotidien dont on peut avoir besoin lorsque l’on sort : téléphone, porte-monnaie, maquillage, mouchoirs…

Pour ce style de sac on n’hésitera pas à miser sur une couleur chic comme le noir ou le camel qui ne manqueront pas de le mettre en valeur.

Quel que soit le sac que vous choisissiez, il y aura toujours un modèle de bandoulière pour s’accorder habillement avec votre style.

Du sac trendy au sac traditionnel il y en a pour tous les goûts.

Vous pourrez aussi bien miser sur la couleur que sur l’originalité ou l’élégance afin de parfaire votre look en beauté et en tendance !