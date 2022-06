Des nouveautés parfums qui sentent bon l’été !*

Si l’on aime se parfumer en hiver, on peut avoir tendance à délaisser les parfums en été du fait de leurs odeurs parfois entêtantes une fois les beaux jours arrivés. Heureusement, on peut découvrir des nouveautés parfums idéales pour l’été, fraîches et enivrantes, qui ne manqueront pas de nous réconcilier avec le fait de se parfumer quand il fait chaud !

Pourquoi se parfumer en été est une excellente idée ?

Certains parfums revêtent une odeur assez marquée voire entêtante qui les rendent difficile à utiliser en été.

Et pourtant, il est essentiel de ne pas faire l’amalgame avec tous les parfums de manière générale car de nombreuses senteurs se veulent tout simplement idéales à porter à la venue des beaux jours.

Tout d’abord il est important de faire une distinction entre les parfums que l’on peut utiliser en journée et les parfums que l’on peut utiliser en soirée lors de la période estivale.

En effet, les parfums présentant de l’alcool dans leur composition ne doivent impérativement pas être utilisés lorsque l’on se met au soleil, qu’il s’agisse d’une exposition à la plage ou bien d’une simple sortie à l’air libre, sous peine de voir apparaître de disgracieuses tâches brunes sur votre peau.

L’alcool contenu dans les parfums est en effet photosensibilisant, il convient donc de les utiliser uniquement en soirée et préférer des eaux parfumées sans alcool pour la journée.

Côté nouveautés, de nombreux parfums nous mettent l’eau à la bouche pour l’été.

Nouveautés parfums pour l’été, on craque !

Cet été des nouveautés en parfumerie ont vu le jour et nous avons la chance d’avoir un grand choix afin de profiter de senteurs délicates et subtiles.

Chez Viktor & Rolf le nouveau parfum Good Fortune dévoile des senteurs de tête vertes compensées par un fond de vanille bourbon pour une senteur fraiche et gourmande à la fois faisant de ce parfum un indispensable de l’été à découvrir.

Hermès dévoile son Eau de Basilic pourpre qui comme son nom l’indique présente une odeur à base de Basilic profond et généreux, soutenu par des notes de Bergamotes pour un résultat d’une fraîcheur incomparable.

Son joli flacon vert ne manque pas de piquer notre curiosité et lui confère un aspect élégant.

Pour sa part, Eau de Rochas présente L’escalade, une eau de toilette gourmande et fruitée qui donne envie de croquer dedans.

Elle présente des notes de cocktail d’agrumes, de litchi et de mangue, accompagnées de framboise et de cèdre blanc pour une odeur envoûtante qui saura séduire tout en se faisant discrète.