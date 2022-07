Comment utiliser les huiles essentielles dans son quotidien ?*

De plus en plus de personnes prennent conscience du rôle intéressant que nous offrent les produits naturels, à commencer par les huiles essentielles. Ces trésors de la nature nous aident au quotidien non seulement pour notre santé, notre beauté mais également pour prendre soin de notre intérieur. Explications.

Des huiles bonnes à tout faire !

Loin du simple remède de grand-mère, les huiles essentielles sont plus que jamais au coeur même de l’actualité et de notre quotidien.

Il faut dire que leur action est tout simplement bluffante, tant au niveau de la santé que de la beauté.

Véritables médicaments naturels, les huiles essentielles soignent nos maux du quotidien en douceur, à condition bien entendu de toujours respecter les doses recommandées côté dilution.

Des douleurs musculaires pourront être traitées avec de l’huile essentielle de gaultherie couchée, un rhume avec de la lavande fine ou encore de l’eucalyptus radié tandis qu’un inconfort au niveau du foie pourra être soulagé grâce à l’huile essentielle de citron.

Côté beauté, l’huile essentielle de bois de Ho ou l’huile essentielle de rose sont particulièrement efficace pour embellir la peau et lutter contre le vieillissement.

L’huile essentielle de Tea Tree, une huile essentielle incontournable

Si certaines huiles essentielles se veulent absolument incontournable au quotidien, celle de Tea Tree en fait incontestablement partie.

L’huile essentielle de tea tree est un puissant anti bactérien qui sera votre meilleur allié en cas d’infection virale ou bactérienne.

Lors d’un mal de gorge par exemple, on prendra soin de diluer 2 gouttes de Tea Tree dans une cuillère à café d’huile d’olive ou de miel, à renouveler 3 fois par jour.

Mais cette huile essentielle est également un excellent anti fongique qui la rend particulièrement efficace pour lutter contre les mycoses cutanées.

Enfin côté ménage, une goutte sur une éponge vous aidera à prendre soin de votre intérieur.