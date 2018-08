Hello Happy, le nouveau fond de teint bonne mine de Benefit

La marque Benefit nous réserve toujours de jolies surprises et c’est encore une fois un produit qui nous donne envie à la simple vue du packaging, il s’agit bien sûr du fond de teint Hello Happy !

Hello Happy : Le fond de teint qui met de bonne humeur

Comme son nom l’indique, le marketing autour de ce produit tourne autour du sourire et de la bonne humeur, de quoi mettre en condition au premier abord pour se procurer ce nouveau fond de teint.

Côté packaging, on retrouve un fond de teint classique en plastique avec un format rectangulaire, et un sourire dessiné en blanc avec des yeux en forme de coeur à l’image des emojis que l’on aime utiliser.

Ce qui interpelle le plus est donc cette jolie présentation qui semble nous faire de l’oeil, pari réussi de ce côté, réussissant par la même occasion à le distinguer des autres fonds de teint sur le marché, mais de ce côté là c’est aussi un savoir faire chez Benefit qui sait toujours miser sur des packagings hors du commun.

Pour autant, il semblerait que ce fond de teint n’ait pas que son packaging comme arme, loin de là !

Les propriétés et effets du fond de teint Hello Happy

Le fond de teint Hello Happy mise avant tout sur la recherche du naturel et du confort tout au long de la journée en misant sur une texture très fluide et imperceptible.

Ainsi, d’après les renseignements trouvés sur le site car je n’ai pas pu le tester encore par moi-même, sa texture sur une base très légère qui est agréable à porter, et offre un rendu des plus naturel tout en lissant respirer la peau.

Le but de ce fond de teint est également de venir flouter les imperfections, de quoi obtenir une vraie peau de pêche !

Sa couvrance se situe entre légère et moyenne et conviendra aux peaux ne possédant pas de trop grosses imperfections.

Il se compose de 12 teintes, des plus claires aux plus foncées assurant de convenir à toutes les carnations de peaux.

Les retours sur ce nouveau fond de teint

Comme je n’ai pas eu l’occasion de le tester par moi-même je suis allé voir un peu sur divers sites les avis sur le fond de teint Hello Happy et voici ce qu’il en ressort d’une manière générale.

Le point positif qui ressort le plus est le côté très naturel de ce fond de teint, sa texture ultra légère lui procure un effet des plus naturel qui vient unifier le teint sans avoir l’impression d’avoir de la matière comme c’est parfois le cas avec certains fond de teint.

Ici rien de tout ça, et l’effet correcteur est bien là grâce aux pigments réflecteurs de lumières qui viennent apporter ce côté flouté aux éventuelles imperfections, comme promis !

Cependant, ce côté très naturel peut aussi parfois s’avérer être un point négatif pour les peaux cherchant plus de couvrance, c’est pour cette raison que j’expliquais plus haut que ce fond de teint est plus en adéquation avec des peaux sans ou avec peu d’imperfections.

En tous les cas, cette nouveau à l’air bien partie pour rejoindre la gamme des indispensables chez Benefit !