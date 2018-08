Un rouge à lèvres qui s’adapte au PH des lèvres signé Estée Lauder

Vous n’avez pas encore entendu parler du Estéee Lauder Pure color Love ? Si tel est le cas, je vous propose de le découvrir sans attendre car il vaut le détour et un article était bien sûr indispensable !

Un peu de nouveautés fait toujours du bien et quand ces nouveautés valent le coup elles nous donne d’emblée envie de se les procurer pour les tester !

On reconnait à ça un produit bien ficelé qui par sa simple présentation donne envie de le découvrir de plus près.

C’est donc le cas du rouge à lèvres Estée Lauder Pure Color Love qui se distingue en premier lieu par son packing élégant et sa forme de rouge à lèvres carré qui vient trancher avec les habituelles rouges à lèvres de forme plutôt ovale.

Mais ce n’est pas le seule chose que l’on peut trouver d’original à ce produit puisque contrairement à un rouge à lèvres traditionnel qui applique la couleur telle qu’elle directement sur les lèvres, celui-ci va venir créer une couleur personnalisée en fonction de ph de notre peau.

Ainsi une même tonalité de rouge à lèvres pourra ressortir différemment d’une personne à une autre.

C’est aussi un peu cet esprit découverte et incertain qui nous donne envie d’en savoir plus à son sujet et de se le proccurer, sachant que la formule a été enrichie en trois huiles nutritives afin de s’assurer d’une texture très confortable, ce que l’on demande en premier lieu à un bon rouge à lèvres.

On retrouve donc celui-ci au-travers de 6 teintes originales et flashy, allant du rose au orange en passant par le bleu, chacun étant parfumé d’un arôme fruité des plus délicieux (raisin, citron, framboise…).

Une vraie petite merveille qui ne manquera pas de rejoindre nos trousses beauté au plus vite !

Photos : Estée Lauder