Les avantages santé de miser sur de la cosmétique bio*

De plus en plus de personnes prennent conscience de l’importance des ingrédients contenus dans les produits qu’ils utilisent au quotidien, à commencer par les produits d’hygiène et de beauté. La cosmétique bio est en plein essor et ce pour notre plus grand plaisir puisqu’elle vient prendre soin à la fois de notre beauté mais également de notre santé.

Des produits qui prennent soin de notre santé

Les produits bio sont une mine d’or pour notre beauté car les actifs qu’ils comprennent sont 100% naturels et non coupés avec des produits délétères qui diminuent la qu’anti de principes actifs mais ont également une répercussion négative sur notre organisme.

Parmi les marques bio de cosmétiques on retrouve notamment la marque Comme Avant.

Les cosmétiques bio misent sur des produits sains comme des beurres de karité ou d’olives, des huiles végétales aux actifs reconnus comme l’huile de noyau d’abricot ou l’huile de framboise.

Non seulement ils permettent d’avoir un meilleur résultat (hydratation, nutrition, actifs anti-âges) mais en plus ils sont respectueux de notre corps grâce à une composition saine et en accord avec notre biochimie, ce qui est loin d’être le cas des cosmétiques traditionnels.

Et si on osait les cosmétiques solides ?

Traditionnellement on utilise des produits de beauté sous forme de lait, de crème ou encore de gel, une habitude qui est entrée dans notre quotidien.

Pourtant l’on voit apparaître de plus en plus sur le marché de la cosmétique bio des produits solides qui en plus d’être respectueux de notre santé et de l’environnement sont particulièrement pratiques et économiques.

Il faut dire que leur texture solide les rendent plus faciles à utiliser mais surtout ils mettront plus de temps à se terminer !

On retrouve par exemple des dentifrices solides dont il suffit de prélever une toute petite quantité directement avec la brosse à dent, de quoi s’assurer de nombreux brossages.

Les déodorants solides ont également le vent en poupe et sont beaucoup plus économiques que leurs homologues en spray, tout presentant une composition saine.