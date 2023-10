Les bienfaits du massage thaïlandais sur la santé*

Faire pratiquer un massage est une routine qui pourrait être adoptée régulièrement afin de profiter des nombreux bienfaits qu’il offre pour la santé. Le massage thaïlandais a le vent en poupe et se veut tout simplement parfait pour dénouer les tensions et s’offrir un véritable moment de bien-être.

Qu’est-ce que le massage thaïlandais ?

Le massage est un art et sa version thaïlandaise offre de multiples effets bénéfiques sur la santé, non seulement en offrant un véritable bien-être grâce à une détente totale mais également grâce à des actions qui viennent directement faire circuler l’énergie vitale dans le corps.

Le massage thailandais est issu d’une tradition millénaire puisque qu’il a été inventé il y a plus de 2500 ans et s’inspire à la fois des médecines chinoises et indienne, mais prend également sa source dans des disciplines comme le yoga.

Il s’agit tout simplement d’un massage complet dont les vertus thérapeutiques ne sont plus à démontrer.

Ces massages énergiques comprennent différentes pratiques comme des points de pression ou encore des étirements dans des zones stratégiques qui vont permettre de stimuler la circulation de l’énergie vitale.

Pour obtenir un effet libérateur des tensions les massages thaïlandais se pratiquent avec les mains mais également les coudes, les genoux ou encore les pieds.

L’un des points important de cette technique de massage est qu’elle se pratique en cohérence avec la respiration de la personne massée pour une pleine harmonie entre corps et esprit.

Quels bénéfices des massages thaïlandais sur la santé ?

On connaît les massages pour leur effet profondément relaxant mais ce que l’on sait moins est qu’ils ont un réel impact sur notre santé, que ce soit physique ou mentale.

Les massages thaïlandais sont une excellente façon de se détendre et faire sortir toutes les tensions accumulées au fil du temps.

Ils trouvent naturellement leur place au sein d’un programme de santé globale de gestion du stress, essentiel pour pallier à de nombreuses maladies, notamment en ce qui concerne la fatigue chronique et la fibromyalgie.

S’offrir un massage thaïlandais permet de mieux gérer son stress et donc d’offrir à son corps un bien-être récupérateur.

Le stress est un fléau qui intervient dans de nombreuses pathologies et accélère le vieillissement.

En profitant régulièrement de massages, le corps sera plus à même de se ressourcer et gerer le stress grâce à un véritable effet sérotoninergique.

Quel massage choisir ?

Si la technique du massage thaïlandais est unique, il existe néanmoins diverses possibilités de massages en fonction de ses envies et de ses besoins.

Vous pourrez par exemple profiter d’un massage thaï des pieds pour un véritable moment cocooning qui saura vous plonger dans une profonde relaxation.

Choisir une zone précise du corps est un excellent moyen de profiter d’un massage ciblé particulièrement délassant.

Vous pourrez également choisir un massage balinais dont le but est de relancer votre circulation sanguine et lymphatique, réduire les tensions musculaires et redonner énergie et vitalité.

Alterner les différents massages est une excellente façon de profiter de diverses techniques tout en évacuant son stress.