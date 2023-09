Quelle surchemise choisir pour un style moderne et féminin ?*

Arborer un style moderne tout en y ajoutant ce qu’il faut de féminité est un véritable atout pour s’assurer une ligne élégante qui saura capter les regards.

Le meilleur allié de ce style doux et authentique ? La surchemise, à condition biensûr de savoir comment bien la choisir. Focus sur les surchemises pour donner un coup de peps à son look en toutes circonstances !

Pourquoi miser sur une surchemise ?

Les chemises sont un intemporel pour donner à son style un brin de féminité tout en arborant un look qui apporte de la crédibilité.

C’est d’ailleurs un élément incontournable de sa garde-robe que l’on n’hésite pas à porter au travail ou lors d’un rendez-vous formel.

Mais qu’en est-il de la surchemise ?

La surchemise pour femme se porte différemment de la chemise puisque comme son nom l’indique elle va se porter directement par-dessus un autre haut.

Véritable accessoire de mode, elle se situe entre le top et le blouson en offrant la garantie de donner à son look un véritable coup de peps.

Elle se veut idéale à porter en mi-saison où elle va pouvoir remplacer une veste, mais également en hiver puisqu’elle peut être portée en-dessous du manteau.

Son avantage le plus précieux est de pouvoir apporter un coup de fraîcheur et de féminité à n’importe quel look, du plus classique au plus moderne.

Sur quelle surchemise miser pour un look classique féminin ?

Il existe une multitude de style de surchemises et s’assurer de choisir celle qui convient à son look et sa personnalité est essentiel.

Vous pouvez totalement choisir de miser sur le côté original d’une surchemise unie à la couleur pétillante qui viendra rehausser n’importe quelle tenue.

En revanche, si vous souhaitez un style plus en nuances, les imprimés sont faits pour vous.

On pourra par exemple choisir un imprimé à carreaux façon bûcheron pour donner un effet faussement masculin qui viendra au contraire rehausser votre féminité en toute subtilité.

Pour un look plus sportswear, un haut simple ou un sweat à porter au-dessous sera du plus bel effet.

Si au contraire vous souhaitez affirmer votre féminité sans hésitation, un top légèrement décolleté ou une blouse satinée viendra contraster tout en douceur avec la surchemise pour un style féminin et glamour à souhait qui peut se porter au quotidien sans aucun problème.

Une surchemise pour un style plus rock ?

L’avantage des surchemises est qu’elles peuvent s’adapter à tous les styles sans aucune difficulté.

Pour cela, il suffit de choisir judicieusement la bonne coupe mais également la bonne matière pour affirmer son look quel qu’il soit.

Si une surchemise peut venir apporter un véritable plus à un style classique féminin, elle peut également devenir un accessoire indispensable pour un look plus rock.

Dans ce cas, on choisira une surchemise noire en tissu enduit façon cuir pour apporter ce côté rock et rebelle qui viendra se marier astucieusement avec les autres vêtements.

Pour recréer un style rock on pourra l’associer avec un jean, des boots et un top noir ou gris, sans oublier bien sûr les accessoires qui feront toute la différence !