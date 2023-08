Acide hyaluronique : Quelles différences entre crèmes et injections ?*

L’acide hyaluronique est un actif incontournable en matière de soin anti-âge. On le retrouve de manière naturelle dans notre organisme, notamment dans la peau où il va servir principalement à nourrir et hydrater le collagène qui lui agit sur la fermeté de la peau. Si l’on retrouve de nombreux soins à base d’acide hyaluronique, on peut néanmoins être amené à se demander si ce dernier est plus efficace sous forme de crème ou bien directement en injections.

Comment fonctionne l’acide hyaluronique dans les soins et dans les injections anti-âge ?

Avant de savoir s’il est plus efficace de miser sur un soin ou sur une injection à base d’acide hyaluronique, il est essentiel de savoir comment cela fonctionne.

L’acide hyaluronique pour la peau est un véritable actif jeunesse qui va offrir un effet rajeunissement, que ce soit à l’aide d’un soin ou d’injections.

L’acide hyaluronique se présente sous différents poids moléculaires, autrement dit sous différentes tailles, qui vont se diviser en 4 catégories distinctes : très haut poids moléculaire, haut poids moléculaire, moyen poids moléculaire et faible poids moléculaire.

C’est la taille de l’acide hyaluronique qui va décider de sa pénétration au niveau de la peau.

L’acide hyaluronique de très haut poids moléculaire sera plus imposant et va donc rester à la surface de la peau, il ne pourra pas pénétrer en profondeur dans l’épiderme.

Au contraire, l’acide hyaluronique de faible poids moléculaire va pouvoir de par sa taille pénétrer plus profondément.

Les injections d’acide hyaluronique

La première question à se poser lorsque l’on parle d’injections d’acide hyaluronique est de savoir à quoi elles sont destinées exactement et quels résultats on peut en espérer.

Une injection à base d’acide hyaluronique est généralement composée d’un mélange entre un haut poids moléculaire et un très haut poids moléculaire.

Comme vu précédemment ces tailles plus conséquentes restent en surface mais grâce à l’injection l’acide hyaluronique va pouvoir se retrouver directement dans le derme, une couche plus profonde de notre peau.

L’avantage de cette injection est qu’elle va permettre de combler des creux au niveau du visage et apporter plus de volume.

Cela peut être particulièrement utile pour combler des rides par exemple au niveau du sourire.

Les injections sont rapides et il s’agit d’un geste unique dont l’effet durera plusieurs mois avant de se dissoudre progressivement dans l’organisme.

Les soins à base d’acide hyaluronique

Si vous ne souhaitez pas miser sur une injection et souhaitez un résultat plus en douceur, les crèmes à base d’acide hyaluronique sont faites pour vous.

Selon les soins que vous allez prendre, certains contiendront plusieurs tailles moléculaires alors que d’autres les contiendront toutes.

L’important lorsque l’on choisi sa crème est de s’assurer du taux d’acide hyaluronique contenu afin de miser sur un soin de qualité qui offrira des résultats optimaux.

Les crèmes auront pour effet de venir combler les creux en surface tout en stimulant les cellules.

L’application de ces soins est quotidienne et nécessite un rituel matin et soir pour s’assurer d’obtenir les meilleurs résultats anti-âge possibles.

En tous les cas, injections et crèmes peuvent être parfaitement complémentaires !