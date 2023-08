Quels sont les différents types de produits cosmétiques bio ?*

On le sait aujourd’hui il est essentiel de prendre soin de sa santé et cela commence par les produits que l’on va s’appliquer au quotidien sur la peau. Si ces produits contiennent des ingrédients chimiques néfastes cela aura des répercussions à long terme sur de nombreux aspects de notre santé. Il est donc essentiel de miser sur des cosmétiques bio qui sauront prendre soin à la fois de notre peau et de notre santé.

Les crèmes bio pour le visage

L’application d’une crème lors d’un rituel de soin se fait généralement aussi bien le matin que le soir.

Miser sur des cosmétiques naturels ou bio aura donc un impact significatif que ce soit sur la qualité du soin, puisqu’elle contiendra majoritairement des ingrédients de qualité mais également sur le côté santé puisque l’on n’aura pas de perturbateurs endocriniens et autres produits nocifs pour l’organisme.

Les sérums pour le visage

Prendre soin de la peau de son visage dès le plus jeune âge est important que ce soit privilégier l’hydratation et la nutrition de l’épiderme afin de lutter efficacement contre les premiers signes du vieillissement.

Le sérum fait partie intégrante d’une routine beauté quotidienne et on pourra le choisir selon les besoins de sa peau : sérum anti-imperfections, sérum anti-rides, sérum purifiant ou encore sérum hydratant.

La certification bio du produit sera évidemment un critère essentiel à prendre en compte.

Miser sur des masques et gommages bio

Parce que notre peau réclame des soins spécifiques au quotidien, il est important de réaliser au moins une fois par semaine un masque et un gommage.

Selon le type de peau que l’on possède on pourra privilégier un masque hydratant en cas de peau normale ou assoiffée, un masque purifiant en cas de peau grasse ou encore un masque pour peaux sensibles qui viendra diminuer les rougeurs.

Le gommage pour sa part servira à retirer l’excès de cellules mortes et apportera un effet glowy à la peau.

Un masque et un gommage bio seront vos meilleurs alliés pour des résultats optimaux tout en prenant soin de votre peau.

Démaquiller son visage à l’aide de cosmétiques bio

L’étape du démaquillage est bien entendu indispensable en fin de journée que ce soit tout simplement pour se débarrasser du maquillage ou encore pour assainir sa peau avant d’aller se coucher.

Il existe différents types de démaquillants à utiliser en fonction de son type de peau.

On misera plutôt sur un démaquillant sous forme de lait si l’on a une peau sèche tandis qu’un démaquillant mousse à rincer avec de l’eau sera plus approprié pour retirer l’excèdent de sébum des peaux grasses.

Autre possibilité, miser sur une gelée d’huile démaquillante pour le visage et pour les yeux certifiée bio comme la gelée Aciana Botanica de la marque Sanoflore.

L’avantage de miser sur des cosmétiques bio est l’assurance que ces derniers sont fabriqués à partir d’ingrédients naturels et viendront prendre soin de notre peau grâce à leurs hautes qualités. Ils proposent généralement des ingrédients de type huiles essentielles, acide hyaluronique, vitamine C ou encore collagène. Prendre soin de sa santé passe d’abord par le fait de choisir des produits de qualité et respectueux des fonctions biologiques de notre corps.