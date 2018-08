Découvrez la collection de 25 parfums H&M lancé par la marque

Envie de découvrir les parfums H&M ? La marque de mode vient en effet de lancer sa gamme de parfum en collaboration avec la maison Givaudan, de quoi trouver son coup de coeur à coup sûr !

Des parfums travaillés qui verront bientôt le jour

Si H&M se lance dans le parfum, ce n’est pas pour le faire n’importe comment, et c’est bien pour cela qu’ils ont décidé de s’associer à des nez reconnus tels que Nisrine Grillé et Olivier Pescheux de la maison Givaudan.

L’idée est de venir créer une véritable gamme complète de parfums, comprenant pas moins de 25 fragrances qui sauront plaire à tous, allant du boisé au fruité en passant par le sucré.

“Nous nous sommes essentiellement concentrés sur des ingrédients très subtils, des parfums aux notes seules, des mélanges contemporains ainsi que des parfums plus nuancés qui mettent vraiment en évidence l’origine de l’ingrédient clé. Ce fut un honneur de collaborer avec H&M aux côtés de ma collègue Nisrine pour cette collection passionnante de parfums,” a déclaré Olivier Pescheux.

A quoi s’attendre avec cette gamme de parfums H&M ?

C’est effectivement la question que l’on pourrait se poser au premier abord, les marques de prêt-à-porter bon marché n’offrant que rarement des produits de qualité lors de la création de parfum.

Avec H&M on peut envisager la chose sous un autre angle puisque l’envie de créer une véritable collection digne de ce nom est de misen en choisissant des professionnels du parfum et en prenant le temps de créer des senteurs contemporaines qui sauront séduire un maximum de personne.

On peut donc s’attendre à des parfums dignes des plus grandes marques !

Ce que l’on sait pour le moment est que 3 gammes viendront composer cette collection : “Singles” qui sera composée de parfums vanillés et chocolatés, “Reveries” qui proposera des eaux de toilettes et brumes pour le corps, et enfin ” Essences” comprenant des senteurs plus audacieuses et intenses à base patchouli, de santal ou de rose.

Vivement que l’on puisse sentir ces petites merveilles !

Photo : H&M