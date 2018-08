Le nouveau rouge à lèvres effet tatouage de chez Dior

Les encres à lèvres gagnent en succès et c’est donc sans surprise que la maison Dior s’est lancé récemment dans la confection d’une nouvelle gamme de rouge à lèvres encre façon tatouage.

Une bonne nouvelle pour les amatrices de naturel sur les lèvres, car ce rouge est tout simplement très aérien et agréable à porter.

Sans donner une impression de lèvres sèches, ce qui est parmi les sensations les plus désagréables lorsque l’on porte un rouge, il apporte juste une bonne dose de couleur et une tenue impeccable et intransférable, comme un tatouage temporaire.

Cette nouvelle gamme de rouges s’appelle donc Dior addict lip tattoo et dévoile 6 teintes toutes plus belles les unes que les autres, avec une édition limitée : Dior addict lip tattoo Color Juice.

C’est sur cette dernière que je vais plus m’attarder car elle sent bon l’été avec ses couleurs rayonnantes et qui s’avèrent parfaite aussi bien pour une journée à la plage qu’en soirée.

On retrouve une teinte “litchi”, un rose corail doux sobre, “watermelon”, un rose bonbon plus appuyé très estival, “cranberry”, un prune vibrant ainsi que “orange” qui comme son nom l’indique est un orange pur et simple.

Ces rouges à lèvres Dior addict lip tattoo sont tout simplement parfait, car ils conviennent aussi bien à ceux qui aiment un rendu naturel par l’effet sans matière donnant l’impression d’une teinte des lèvres naturelle, mais pouvant aussi jouer l’excentricité avec des tonalité plus punchy.

Ces encres à lèvres sont les premières de chez Dior et je dois dire que j’en ai entendu que du bien jusqu’à présent, ce qui me donne très envie de les tester même si je ne me suis pas encore vraiment décidée sur la couleur !

Et vous avez-vous déjà pu tester les encres à lèvres Dior addict lip tattoo ? Et si oui qu’est-ce que vous en avez pensé ?

Photos : Dior