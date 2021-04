Des agents de texture issus de la nature pour des cosmétiques idéaux

Lors de la composition de cosmétiques, les sociétés industrielles utilisent des agents texturant afin d’offrir des produits aux textures parfaites. Sophim leur propose des agents de textures d’origine naturelle pour des cosmétiques sains et responsable.

En quoi consiste l’ajout d’agents de texture ?

Peut-être n’avez vous jamais entendu parler d’agents de texture, alors de quoi s’agit-il exactement ?

Les agents de texture sont des produits utilisés dans la confection de produits cosmétiques afin de leur apporter la consistance finale désirée.

Cela permet d’obtenir des produits à la consistance plus ou moins épaisse, légère ou aérienne en fonction des besoins du produit.

Avec les exigences toujours plus pointues des fabricants et des consommateurs d’aujourd’hui, ces agents texturant s’avèrent plus que jamais indispensables.

Pourtant, l’immense majorité de ces produits sont issus de matières non naturelles ce qui peut poser problème aujourd’hui que nous préférons consommer des produits plus sains, naturels et non toxiques pour la santé.

C’est dans cette optique que Sophim propose des agents de textures entièrement issus de la nature.

Sophim, une société au coeur de la nature

Afin de répondre aux nouvelles exigences en termes de consommation au niveau des produits de beauté, la société Sophim a imaginé la création d’ agent texturant en cosmétique directement issus de la nature à base de cires naturelles et autres ingrédients 100% végétaux.

Le fait de pouvoir recourir à de nouvelles sociétés soucieuses de la qualité des ingrédients qu’elle propose est une véritable alternative pour les industriels qui souhaitent miser sur des produits finis naturels.

On connaît aujourd’hui l’importance de la composition des produits afin de prendre soin de la planète comme de sa santé.

Se tourner vers des cosmétiques d’origine naturelle est plus que jamais recommandé et les industriels peuvent désormais compter sur des sociétés engagées comme Sophim qui place la création d’agents de texture naturels au coeur de son savoir faire.

La nature possède de nombreuses richesses et savoir en tirer parti est un nouveau défi pour pouvoir proposer des produits de meilleure qualité et toujours plus sains.

Pour réussir ce pari, Sophim propose 7 agents texturants différents.

Quels agents de textures naturels sont utilisés par Sophim ?

Phytowax : Il s’agit d’une gamme de cires naturelles sourcées à partir de l’olive servant à épaissir et faisant office d’emolient naturel à la qualité exceptionnelle.

Vegeline 65 : Ce composé vient servir d’alternative naturelle à la vaseline et autres parafines, il s’agit d’un emolient végétal.

Vegeline 70 : La Vegeline est proposée en 2 grades, 65 et 70 en fonction des besoins. Elle remplit les mêmes critères que la précédente.

Le beurre de karité : Véritable source de bienfaits, ce beurre naturel est issu d’un arbre en Afrique et offre des propriétés hydratantes et nourrissantes idéales. Sa production offre un rôle économique important dans les pays concernés.

Beurre de mangue : Il possède les mêmes qualités emolientes que le beurre de karité et se veut riche en vitamine C. Il prévient le vieillissement de la peau et offre des qualités réparatrice extraordinaires.

Beurre de cacao : Obtenu à partir des fèves de cacao, il est anti oxydant et aide à lutter contre les effets du temps.

Beurre d’amande : Obtenu à partir de l’huile d’amande douce, il s’utilise dans le soin des peaux et cheveux secs.