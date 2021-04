Pantalons chic femme : comment choisir son style ?*

Parce que choisir le look qui nous convient le mieux est indispensable pour se sentir bien dans la vie de tous les jours, certains indémodables s’avèrent être des pièces à avoir absolument dans son dressing à l’image des pantalons chics comme ceux proposés par la marque Reiko.

Le pantalon chic, pièce phare du dressing féminin

Certaines pièces féminines de notre dressing s’avèrent être de véritables incontournables que l’on devrait toutes avoir dans ses placards.

Ces pièces intemporelles ont l’avantage de pouvoir se fondre dans différents styles et obtenir une jolie panoplie de looks modernes que l’on peut agrémenter au gré de ses envies ou encore de ses humeurs.

C’est notamment le cas du pantalon chic pour femmes qui peut se décliner de nombreuses façons.

Ce style de pantalons correspond à tous les styles et à tous les âges afin d’offrir une touche de chic à sa tenue.

Il est possible de porter ce style de pantalons dans toutes les situations, d’un style plus casual à un style plus glamour, il assure une touche d’élégance facilement modulable selon ses envies et le résultat souhaité.

Alors comment faire pour bien choisir ce style de pantalons ?

Sur quel style de pantalon miser pour être chic et tendance ?

Pas facile de s’y retrouver lorsque l’on cherche un pantalon avec une allure chic.

Il faut dire qu’il existe une multitude de pantalons pouvant répondre à ce critère, du pantalon casual chic au pantalon de tailleur idéal pour aller travailler tout en s’assurant à la fois d’un look professionnel et élégant.

Il est d’abord important de choisir son pantalon en fonction de sa morphologie.

Ainsi, les femmes rondes pourront opter pour un pantalon près du corps style pantalon slim, car contrairement aux idées reçues ce genre de coupes afinnent la silhouette et seront donc du plus bel effet.

Les silhouettes plus fines pourront miser sur un joli pantalon taille haute évasé au niveau des chevilles pour un look chic et tendance à la fois.

Côté matières on mise sur des pantalons chic femme de style velours côtelé ou veau velours pour l’hiver alors qu’en été on laissera place aux matières fluides et légères.

Il suffira d’assembler ce pantalon chic avec une blouse, une jolie chemise satinée ou encore un top pour parfaire son style sans risquer le faux pas.

Avec quelles couleurs marier un pantalon élégant ?

Une fois que l’on a réussi à trouver le pantalon idéal, il est essentiel de savoir marier les couleurs entre elles afin d’obtenir un look moderne chic sans tomber dans le trop classique.

Pour réussir ce pari, miser sur de la couleur est l’élément essentiel à ne surtout pas négliger.

La couleur peut être présente au niveau du pantalon en lui-même ou encore du haut ou de la veste qui l’assorti.

Pour les pantalons de style chic, on peut choisir de miser sur la tendance grâce à des couleurs pastels qui offrent un vent de fraîcheur côté mode.

Le bleu ciel, rose pastel ou encore vert amande ont le vent en poupe et offrent des tenues fraiches et actuelles en toute simplicité.

Au contraire il est possible de miser sur un joli pantalon à la couleur neutre et ajouter une touche de couleur pétillante au niveau du haut comme du jaune moutarde ou encore du rouge brique pour un look tendance et élégant à souhait.