Focus sur la cosmétique solide et le zéro déchet

De plus en plus de personnes se tournent vers le naturel pour prendre soin de leur beauté et de leur corps tout en souhaitant prendre soin de la planète par la même occasion. Les cométiques solides et le zéro déchet sont deux tendances qui s’associent pour proposer des produits solides entièrement naturels et biodégradables / recyclables.

Pourquoi miser sur la cosmétique solide ?

Les cosmétiques solides se présentent tout simplement comme son nom l’indique sous forme solide au lieu des traditionnelles formes liquide, gels ou crèmes.

“Les savons de Joya” présente par exemple un démaquillage 100% zéro déchet grâce à un démaquillant sous forme solide dont l’emballage est réalisés en cellulose de bois, certifié bio et compostable.

On trouve aujourd’hui toute sorte de produits de beauté solides à usage quotidien, que ce soit des shampoings, des déodorants ou encore des dentifrices.

Composés de produits entièrement naturels et sans huile de palme, ils permettent de prendre soin de sa santé en abandonnant les produits chimiques que l’on peut retrouver dans les produits industriels souvent néfastes pour notre peau et notre santé en général.

Autre avantage non négligeable de la cosmétique solide, elle permet d’économiser sur le long terme, les produits assurant une durée de vie plus longue.

Quand la cosmétique solide mise sur le zéro déchet

La tendance du zéro déchet prend de plus en plus de place dans la conscience collective des consommateurs et c’est donc avec plaisir que l’on peut retrouver certaines maques qui la mettent en application dans leur packaging.

Les cosmétiques solides de la marque “Les savons de Joya” misent pour leur part sur le zéro déchet pour l’ensemble de leurs produits de cosmétiques solides et naturelles.

Chaque produit est entièrement compostable et la texture solide des produits de beauté permettent de ne pas avoir à opter pour des emballages en plastique.

La cosmétique solide est idéal pour se lancer dans le zéro déchet et ainsi contribuer à miser sur une nouvelle façon de consommer en prenant soin de la planète.

Les ingrédients naturels qui composent les différents produits solides ne sont pas nocifs pour l’environnement et assurent une nouvelle façon de vivre 100% green.