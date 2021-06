Sublimer sa peau en été grâce à l’huile sèche*

Avec les beaux jours qui reviennent, il est important de prendre soin de sa peau en la chouchoutant avec des produits naturels qui lui font du bien. Pour cela quoi de mieux que l’huile sèche ? Focus sur cette huile miracle pour la peau.

Quels produits utiliser pour avoir une belle peau en été ?

Alors que le soleil est de nouveau présent dans notre quotidien, notre peau peut avoir tendance à plus rapidement se dessécher.

Afin de lutter contre ce phénomène, utiliser un cosmétique naturel est plus que jamais recommandé pour assouplir, nourrir et hydrater sa peau en profondeur.

L’huile végétale est particulièrement efficace pour protéger la peau et les cheveux du dessèchement. L’huile de figue de barbarie ou encore l’huile d’amande douce seront vos meilleurs alliés pour garder une peau douce et hydratée tout l’été.

L’huile de coco s ‘utilisera pour sa part en masque avant le shampooing pour des cheveux soyeux.

Mais si la texture grasse de l’huile vous effraie, rien de mieux que de miser sur l’huile sèche.

L’huile sèche, votre meilleur allié pour l’été

L’huile végétale reste une excellente solution pour prendre soin de sa peau naturellement, mais l’huile sèche possède quelques avantages en été qui en feront votre produit chouchou à emmener partout avec vous, que ce soit dans votre sac pour une promenade ou dans vos valises pour les vacances.

Sa texture soyeuse et non grasse la rend particulièrement agréable à utiliser contrairement à l’huile végétale elle pénètre instantanément sans risquer de coller aux vêtements.

Mais ce n’est pas tout puisque son odeur paradisiaque vous transporte immédiatement en vacances !

Le fait qu’elle pénètre rapidement vous permet d’en remettre plusieurs fois dans la journée selon vos besoins.

L’huile sèche reste donc une alternative idéale à l’huile végétale en été et vous assure une peau douce et hydratée à souhait.