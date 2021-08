Quels sont les modèles de faire part à la mode ?*

Créer son faire part est un moment important dans la préparation même de son mariage ou pour annoncer une naissance. Mais comment s’assurer de miser sur le bon style et quels sont les modèles de faire parts les plus tendances cette année ? Vous trouverez notamment un large choix sur ce site.

Tendance faire part 2021 : Les aquarelles

Si la papeterie se renouvelle chaque année comme toutes les autres tendances, cette année on pourra compter sur l’esprit artistique des futurs mariés ou futurs parents grâce à la création de faire parts illustrés par des aquarelles.

L’aquarelle est une peinture à l’eau qui rend un effet très doux et poétique, parfait pour venir illustrer joliment votre faire part de mariage ou de naissance.

Vous avez la possibilité de le créer vous même si vous êtes suffisamment bon en dessin ou bien simplement de reprendre une illustration de type aquarelle sur le net pour l’apposer sur votre faire part de mariage.

Tendance faire part 2021 : Les montages photos

Créer un montage photo pour venir illustrer votre faire part de mariage ou de naissance est plus que jamais tendance cette année alors on n’hésite pas à se lancer !

Grâce à des logiciels simples d’utilisation comme Photoshop il est aujourd’hui très simples de réaliser de jolis montages photos de style géométrique pour en mettre plein la vue aux futurs destinataires.

Pour cela il vous suffit de sélectionner plusieurs photos que vous souhaitez ajouter dans votre faire-part et créer votre forme géométrique sur Photoshop en superposant ensuite les images les unes aux autres.

Le résultat est toujours très élégant et sera du plus belle effet.

Tendance faire part 2021 : Les illustrations professionnelles

L’une des grandes tendance de l’année côté faire-part de mariage, mais également de naissance, est de miser sur une jolie illustration pour agrémenter le rendu.

Une illustration peut être réalisée sous forme de simple dessin ou même façon BD pour une touche plus humoristique.

En revanche, ce type de faire-part nécessite un rendu ultra soigné, faire appel à un illustrateur professionnel est donc fortement recommandé afin d’obtenir une illustration propre et cohérente en fonction de vos besoins.

Réussir son faire part de naissance

En matière de faire-part de naissance les tendances bougent également mais la sobriété est souvent de mise en restant dans des annonces et des illustrations plus traditionnelles.

Voici quelques conseils pour réussir son faire-part de naissance et miser sur les bonnes illustrations.

La photo du nouveau né est généralement l’illustration la plus commune. On privilégiera une photo de type professionnel pour donner plus de profondeur au faire-part.

Le choix des couleurs et de l’écriture est également très important et dépend entièrement de vos goûts. La règle cependant est de ne pas trop en faire afin de garder un style assez épuré et ne pas venir surcharger le tout.

Les yeux doivent en premier être attirés par la photo du bébé pour un faire part réussi et sans fausse note.